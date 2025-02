Note oltre i confini L’occasione dell’ascolto

’Ascoltare’ è la parola - chiave della nuova edizione del festival ’Note oltre i confini’, curato dagli Amici del Quartetto ‘Borciani’ di Reggio Emilia e diretto da Giovanni Bietti, compositore, pianista e noto musicologo e divulgatore, insieme al soprano Gemma Bertagnolli. "La musica è l’arte dei suoni. Di conseguenza, non esiste musica senza il senso dell’udito – sottolinea il maestro Bietti –. Ascoltare è una delle azioni fondamentali nella fruizione di un brano musicale. E fra tutti i generi musicali, proprio la musica da camera ha sviluppato la massima attenzione verso l’ascolto: in un brano cameristico non c’è un direttore ma gli esecutori devono comunque suonare insieme e costruire un’interpretazione unitaria, quindi devono ascoltarsi a fondo. La musica da camera insegna ad ascoltare gli altri, a collaborare, a ricercare insieme un risultato comune: non a caso questo genere è spesso utilizzato come metafora nei corsi di team building".

Anche quest’anno – grazie alla collaborazione con la Gioventù Musicale – il festival farà tappa a Modena con tre appuntamenti, questa settimana e la prossima. Si partirà proprio oggi alle 18.30 al Palazzo Arcivescovile di corso Duomo con il concerto del Quartetto Goldberg, in musiche di Schulhoff, Haydn e Mendelssohn: sarà anche possibile partecipare a una visita guidata all’Archivio storico diocesano, su prenotazione. L’ingresso è a offerta libera e volontaria. Sabato 15 febbraio alle 18.30 il festival toccherà poi la sala dell’Oratorio al Palazzo dei Musei con ’La libertà rigorosa: improvvisazione, ascolto, interplay dal Barocco a oggi’, una lezione - concerto con Giovanni Bietti, il soprano Gemma Bertagnolli, il violinista Mauro Massa e il clavicembalista Luca Oberti, su musiche di Haendel e Bach.

Quindi domenica 16 febbraio, sempre alle 18.30, si andrà alla sala del Leccio presso il Complesso San Paolo di via Selmi con "Sguardi: autumn leaves & The man I love", una lezione - concerto con Open Trios, Giovanni Bietti al pianoforte, Alessandro Gwis alla tastiera, Pasquale Laino al sax e Luca Caponi alle percussioni. Per prenotare è possibile inviare una email a prenotazioni@quartetandfriends.net o un messaggio al 3287379622: gli abbonati Gmi godono di riduzioni sui biglietti d’ingresso.