’Note sospese’, la danza per Ant

Uno spettacolo che è come un sogno. E farà volare anche la solidarietà. È ’Note sospese’, in programma martedì 19 dicembre al teatro Comunale Pavarotti Freni: l’evento (realizzato in collaborazione con Arte Equilibra, Associazione Amici dei teatri modenesi, Modenamoremio, Mediolanum e Mediagroup 98) celebrerà il 45° anniversario della Fondazione Ant Italia onlus, a cui sarà devoluto l’intero ricavato della serata. Ant destinerà i fondi alle attività di assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore, alla prevenzione oncologica rivolta ai cittadini e alle scuole, e al servizio di accompagnamento dei malati che necessitano di terapie oncologiche. In ’Note sospese’, le libellule di Arte Equilibra creano un intreccio quasi magico fra danza aerea e musica. Così come le note di uno spartito si diffondono nell’aria attraverso musica e voce, allo stesso modo le coreografie delle danzatrici aeree portano il pubblico in un viaggio dentro la fantasia. Nella spettacolarità delle coreografie aeree si uniscono emozioni, storie e sensazioni, e ciascun spettatore potrà viverle intensamente. La direzione artistica dello spettacolo è a cura di Giuliana Pinelli e Marta Medici di Equilibra: protagoniste saranno le danzatrici Caterina Cattini, Eleonora Cavallari, Matilde Corni, Elena Maria Cricchio, Arianna Garulli, Flavia Grandi, Lara Torelli, Francesca Venturi. L’accompagnamento musicale al pianoforte sarà a cura di Gustavo Savino, con la voce di Davide Cambi. I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili su Vivaticket: solo la sera dello spettacolo si potranno poi acquistare alla biglietteria del teatro. Info, 059 238181 o delegazione.modena@ant.it