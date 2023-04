Note sperimentali, aperto un bando

Si intitola “Changes” il nuovo progetto di residenza artistica promosso dal Centro Musica del Comune di Modena destinato a cinque giovani musicisti provenienti dal territorio regionale interessati alla musica di ricerca e alla sperimentazione.

Il percorso, che coinvolge la compositrice e sound artist svedese Ellen Arkbro, è finalizzato anche a realizzare a un’opera originale che sarà poi rappresentata dal vivo. Le domande possono essere presentate entro venerdì 12 maggio, la documentazione è scaricabile sul sito web www.musicplus.it.

La call è aperta a tutti gli strumentisti, a esclusione dei cantanti, anche se si ricercano in particolare strumenti con estensione sul registro grave (come tuba, trombone, sax tenorebaritono, clarinetto basso, fagotto, flauto basso, viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, pianoforte, percussioni e batteria).

I cinque musicisti selezionati lavoreranno sotto la guida del coordinatore della residenza Riccardo La Foresta e dell’artista ospite Arkbro, il cui lavoro include ambienti sonori e composizioni di lunga durata per strumenti acustici tradizionali e sintesi digital.

In particolare, la sua ricerca sonora si focalizza sugli intervalli armonici in cui l’intonazione è controllata con un alto grado di precisione, influenzata dagli studi sulla just-intonation con La Monte Young e Marian Zazeela a New York e con Marc Sabat a Berlino.

La residenza artistica si svolgerà nella Torre del Centro musica – 71MusicHub, in via Morandi 71, in cinque giornate da mercoledì 8 a domenica 12 novembre. Nell’ultima giornata, alle ore 21, sarà presentata l’opera in forma di concerto; la performance sarà replicata, inoltre, in alcuni contesti di riferimento per la musica sperimentale del Nord Italia (in particolare gli eventi Nub, Das, Almare, Spettro e Magma)