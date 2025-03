Note, teatro e risate. Domani c’è Musicland

Due appuntamenti nel fine settimana ad Attozero, in via Nicolò Biondo 208. Domani sera alle 21, i SottoSpirito tornano ad Attozero con "Musicland", il musical che ne unisce tanti, un territorio di note, movimenti, ritmo, armonie e risate, dove la musica abbraccia l’improvvisazione teatrale. Domenica 30, sempre alle 21, La corte delle spade presenta la commedia "Il grande Gal" con la regia di Manuela Segurini.

Cosa succede se uno scrittore di successo, in blocco creativo, si addormenta con tv accesa? Questa è la storia di come uno dei suoi romanzi più belli possa essere nato in una notte d’inverno... grazie a Quark. Nel cast Enzo Zuffa, Andrea Rodi, Elena Salis, Elisabetta Garuti, Daniele Chetta, Chiara de Cagna, Valentina Fabbretti, Gianni Minichillo Cassetta, Nicole Cortecchi, Gianfranco Lelli, Sara Brayon, Domenico Ragazzini, Cristina dalle Vacche.