Carpi (Modena), 31 maggio 2019 - Don Ermanno Caccia, direttore del settimanale diocesano Notizie di Carpi, ha rassegnato questa mattina le sue dimissioni. All’origine della scelta del sacerdote, che è anche parroco di Mortizzuolo, vi sono le polemiche sollevate a seguito di un articolo di opinione intitolato ‘Perché?’, pubblicato sull’ultimo numero di Notizie.

Articolo a commento delle elezioni che enfatizzava il successo di Salvini: «Il Popolo ha scelto uno fidato. Se Matteo non molla può ancora salire», questa la conclusione. «Intendo smentire qualsivoglia coinvolgimento, controllo preventivo e condivisione dell’editore nella suddetta opinione» ha detto don Ermanno lasciando l’ufficio stampa.

«Constatata la levata di scudi ‘strumentale’, amareggiato e colpito da tanto clamore, con serenità e in coscienza sono a rassegnare le dimissioni da direttore del settimanale diocesano. In Fede Ermanno Caccia». «I contenuti dell’articolo ‘Perché? L’opinione’ a firma ‘Ercamo’ - fa sapere il CdA della Arbor Carpensis srl, società editrice del settimanale della Diocesi - non rappresentano la linea editoriale del giornale, improntata ad assoluta equidistanza ed indipendenza di giudizio rispetto ad ogni vicenda politica sia locale sia nazionale. Né tanto meno, si conferma con forza, interpretano il pensiero della Diocesi e del suo Vescovo».