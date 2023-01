’Notre Dame’, un mistero al Teatro Comunale

di Stefano Marchetti

Proprio nel 1998, 25 anni fa, debuttava ’Notre Dame de Paris’, il musical firmato da Riccardo Cocciante, divenuto un successo planetario. Ma il romanzo di Victor Hugo (pubblicato nel 1831) aveva già ispirato diversi adattamenti, fra cui un’opera lirica nel 1836 e un balletto con la coreografia di Perrot e Petipa. Se avete amato la storia di Quasimodo e di Esmeralda, di Frollo, di Gringoire e di tutto il loro mondo, amerete certamente anche ’Notre Dame - Il mistero della cattedrale’, il musical che la Compagnia del Villaggio presenterà oggi alle 17.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni. Lo spettacolo nasce da una nuova produzione di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato (già autori di successi come ’Hansel & Gretel e il maleficio della Foresta Nera’ o ’Aladino e la lampada meravigliosa’), che firmano appunto soggetto e musiche.

Diciassette performers portano in scena questo musical, in cui torneremo a viaggiare verso la Parigi del 1482, dove arriva la carovana di zingari festanti con la bella Esmeralda: l’Arcidiacono è turbato alla giovane, Quasimodo, il campanaro deforme della cattedrale, è incantato dalla sua bellezza, e anche Febo, il capitano delle guardie, ne è ammaliato. E proprio Fiordaliso, la fidanzata di Febo, architetterà un piano per scacciare da Parigi gli odiati gitani. "Abbiamo deciso di riprendere il testo di Vicotr Hugo, proprio perché offre un’enormità di spunti, alcuni di incredibile attualità – spiega il regista Lovato –. La diffidenza nei confronti dello straniero per esempio, ci ha dato occasione per fare un confronto tra una società chiusa, esclusiva, settaria ed una invece aperta, inclusiva e tollerante. Abbiamo voluto recuperare anche l’argomento dell’alchimia molto in voga all’epoca e che costituisce il fil rouge della storia velandola di mistero. Rispetto al romanzo, il nostro finale è addolcito. Con un elemento di sorpresa".

Fondata in Veneto nel 2005, la Compagnia del Villaggio nasce dal desiderio di presentare musical in lingua italiana, valorizzando i caratteri di questo genere amatissimo: la musica, i colori, i balli spettacolari e le emozioni. Da qualche anno la compagnia ha avviato laboratori teatrali per i giovani per avviarli all’esperienza del musical, sotto la guida del regista Luca Lovato.