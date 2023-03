Notte ad alta tensione Sventato colpo in banca Inseguimento da film poi l’incidente

Un tentato colpo, fallito proprio all’ultimo per l’arrivo dei carabinieri, poi un inseguimento a tutta velocità per le strade di Modena finito con lo schianto della ‘gazzella’. È stata una notte ad alta tensione per i militari del comando di Modena che hanno sventato un furto alla filiale Unicredit di via Morane. È accaduto intorno alle 2,30. I residenti della palazzina che ospita al piano terra l’istituto di credito sono stati svegliati nel cuore della notte.

"Ho sentito un gran trambusto – racconta una signora che abita al primo piano – mi sono affacciata alla finestra e ho visto che c’erano diverse pattuglie di forze dell’ordine, ci siamo preoccupati ma non sappiamo se sono riusciti a mettere a segno il furto".

No, non ci sono riusciti, ‘distratti’ proprio dall’arrivo dei carabinieri. Poco prima avevano forzato la porta laterale della banca e una volta dentro avevano letteralmente sradicato la cassa automatica trascinandola fino all’esterno, lasciandosi dietro danni considerevoli. L’intento dei ladri era quello di caricare sull’auto la cassa per poi aprirla con calma ma il piano è fallito per l’arrivo della pattuglia. I ladri, messi alle strette hanno dovuto mollare il ‘pesante’ bottino e scappare a tutta velocità con i carabinieri alle calcagna. Un inseguimento da film per alcuni chilometri lungo le strade della città, terminato però con un incidente; la pattuglia dei militari è infatti uscita di strada abbattendo la segnaletica in via Giardini in zona Gallo. L’auto dei carabinieri, oltre ad aver abbattuto semaforo e palo della luce, all’incrocio con via Barozzi ha urtato un’utilitaria con a bordo un ragazzo. Fortunatamente, nessuno, né il giovane né i militari, è rimasto ferito in modo grave.

Le indagini per rintracciare i fuggitivi sono in corso e potrebbero avere già dato dei frutti poiché un’ora e mezza dopo, intorno alle 4,15 due banditi sono stati arrestati dalla polizia nelle periferia di Bologna su segnalazione di un residente di via Benedetto Marcello che li aveva visti caricare su un’Audi nera, insieme a due complici, la cassa di un bancomat della filiale Bper. All’arrivo degli agenti l’auto si è lanciata contro una delle volanti. L’uomo alla guida è scappato mentre all’interno sono stati bloccati due italiani di 34 e 38 anni, con numerosi precedenti, mentre il quarto uomo, se c’era, era già scappato. A bordo dell’auto è stata trovata la cassaforte, strumenti da scasso e gioielli, probabile provento di un furto precedente. I due devono rispondere di rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione dell’auto e riciclaggio. Un poliziotto ha avuto 30 giorni di prognosi, un altro tre, mentre uno dei due rapinatori ha avuto dieci giorni.

Si sospetta che possano essere proprio i componenti delle banda che ha tentato il colpo in via Morane a Modena. Le telecamere dell’istituto di credito potrebbero fornire importanti risposte.

Emanuela Zanasi