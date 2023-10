'Notte degli Gnomi a Mirandola: Laboratori e Passeggiata'

Dopo il grande successo dello scorso anno, sabato torna ‘La Notte degli Gnomi’, evento nato da un’idea dell’artista mirandolese Roberto Taormina in una sera mentre nel laboratorio intagliava i suoi gnomini ascoltando musica anni ‘80 in sottofondo. Nella prima edizione parteciparono oltre 200 bambini che, armati di torcia e mappa, andarono alla ricerca degli gnomi nascosti lungo i viali di Mirandola. Visto il riscontro, Taormina da giorni è al lavoro nella sua ‘Officina delle idee’ per intagliare gli gnomi in vista del 7 ottobre. "Una sera all’anno e solo per poche ore, tanti gnomini si nascondono sotto i viali di Mirandola, in mezzo a foglie e radici, in attesta di essere trovati da bambini e bambine gentili e desiderosi di dargli una nuova casa – racconta Taormina –. Per essere trovati però ogni bambino e ogni bambina, dovranno usare una torcia perché gli gnomini adorano nascondersi bene, poi non bisogna fare troppo rumore perché si possono spaventare! E soprattutto la regola dice che solo uno gnomo va preso, in modo tale che ce ne siano abbastanza per tutti. Una volta trovato, avrai un amico per sempre, che ti porterà fortuna e allegria! Puoi anche aiutare gli altri bambini a trovare il loro se sono in difficoltà! Ora non resta che scegliere un bel nome che gli si addica e portarlo nella sua nuova casa". L’appuntamento è per sabato 7 ottobre presso i giardinetti fossa del castello di fronte al Salotto. L’evento è gratuito ma è richiesta l’iscrizione tramite la pagina Facebook ‘Officina delle idee’ o a a quella Instagram officina.delle.idee entro il 5 ottobre.

a.g.