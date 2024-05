Notte dei Musei La danza a regola d’arte

di Jacopo Franceschini

Si accendono i riflettori sulla Notte dei Musei 2024, con il centro storico pronto a illuminarsi in una serata ricca di spettacoli, musica e danza. La manifestazione, in programma sabato, quest’anno coincide con l’International Museum Day. Per il terzo anno consecutivo, protagonista dell’evento sarà la danza, che sotto la professionale direzione di Monica Ratti vedrà impegnate 14 associazioni e scuole di danza modenesi affiancate da sei compagnie professionali. L’evento principale della rassegna si svolgerà in Piazza XX settembre a partire dalle 21, con le performance della KC dance Company assieme a due danzatori hip hop di livello internazionale come Shorty e Bilbo, coadiuvati dalle campionesse europee di ginnastica artistica e acrobatica del gruppo ’La Trottola’. Al Museo Civico e nel Lapidario Romano il Roma City Ballet e i Wonder Boys si esibiranno assieme alle scuole ’Movimento Unico’ e ’Talento’; in Galleria Estense invece andrà in scena lo Sted con due ospiti di eccezione come Mvula Sungani e Marco Bonato. Al Palazzo del Principe Foresto grande attesa per il Balletto di Verona, che assieme ad Alex Atzewi mostrerà il proprio repertorio di classico e neoclassico; presso la Fondazione Collegio San Carlo invece si potrà assistere all’esibizione dell’Arabesque Ballet Studio assieme alla modenese Chiara Bergamini. Tante scuole e vari ospiti hanno allestito uno spettacolo corale che verrà mostrato in più repliche a partire dalle 17.15 in piazza XX Settembre. Anche la danza acrobatica sarà presente, con le esibizioni della scuola ’Equilibra’ in piazza Grande e della scuola ’Soleil’ in piazza Redecocca, mentre le alunne dell’Oasi Metropolitana faranno una performance in piazza Mazzini. "La danza in tutte le sue sfaccettature sarà protagonista in questa magica serata con oltre 300 ragazzi e 40 professionisti del settore che lavoreranno insieme. – spiega la coordinatrice artistica della Notte dei Musei Monica Ratti –. Secondo noi questa serata può servire a vedere luoghi bellissimi della nostra città sotto un’altra luce". Parte della manifestazione è finanziata dalla Fondazione Modena: "Abbiamo inteso premiare questa iniziativa perché questa cucitura tra luoghi ed eventi culturali è un valore per tutta la città – dice il presidente Matteo Tiezzi –. I luoghi acquistano nuova vita ed è bello vedere questa collaborazione tra scuole di danza modenesi e professionisti del settore". Non solo danza in programma, come ha spiegato la curatrice delle iniziative museali della Galleria Estense Cristina Zanasi: "Sabato sarà possibile visitare tantissime mostre. A Palazzo dei Musei vi sarà l’esposizione ’Modena dentro’ dedicata al fotografo Franco Fontana; nel complesso di San Paolo inaugura la mostra ’Altre reliquie’ mentre i fan di Lupo Alberto potranno incontrare il creatore del fumetto Guido Silvestri; al Momo di piazza Matteotti ci saranno attività dedicate ai più piccoli".