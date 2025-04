Notte di canti e amori, è il Maggio delle Ragazze

Torna stasera, per dilungarsi tutta la notte fino alla tarda mattinata di domani (giovedì) il Maggio delle Ragazze a Riolunato, l’evento triennale che avrà una seconda fase diurna l’11 maggio. ‘E una festa che vuole celebrare l’arrivo della primavera e la nascita dei nuovi amori -spiegano i maggiolanti- il 30 aprile si svolgerà dalle 21 sino alle 13 circa del giorno dopo, con canti ad ogni famiglia, ambasciate d’amore e buon vino offerto da noi. Poi la seconda domenica dalle 14 sfilata in costume, balli, canti e tanto cibo!’

Stasera dunque la sfilata notturna, col paese illuminato da torce e lanterne, col Gruppo dei maggiolanti in costume tradizionale che proporranno, come da tradizione ultrasecolare, canti (i cosiddetti "rispetti") e musiche dedicati dapprima alle autorità cittadine e poi a tutte alle famiglie del paese. Previste ‘Ambasciate d’amore’: serenate sotto le finestre delle fanciulle: se il sentimento è ricambiato, si balla insieme il giorno della festa. In testa la corteo il gallo simbolo di Riolunato Tra le danze, la manfrina di corteggiamento che simboleggia la nascita di nuovi amori.

g.p.