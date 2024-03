Notte di furti, minorenne ’basista’. Nel mirino farmacia e gastronomia: "Così facciamo soldi facili"

"Mi ha convinto lui ad entrare dicendo che in quel modo avremmo fatto soldi facili".

È così che si è giustificato ieri, davanti al giudice nell’ambito dell’udienza per direttissima, un ragazzo di origini marocchine di 23 anni arrestato nella notte di lunedì dopo aver commesso un furto con un complice minorenne.

Secondo il 23enne, infatti, sarebbe stato proprio quest’ultimo a ‘spronarlo’ a commettere la razzia, all’interno di una farmacia di via Bellinzona.

I due, approfittando del buio si sono introdotti nell’esercizio e, dopo aver infranto la vetrata con il tombino, hanno svuotato la cassa, contenente alcune centinaia di euro.

Un passante, però, ha notato uno strano movimento attorno alla saracinesca e ha subito dato l’allarme.

In pochi istanti i carabinieri sono arrivati sul posto cogliendo i due giovani con le mani nel sacco.

Il più piccolo, il 17enne, è riuscito a fuggire mentre il 23enne è finito in manette con l’accusa di furto aggravato.

Il giovane, senza fissa dimora, ha un visto regolare in Italia e risulta lavorare presso un cantiere di Milano. I genitori vivono invece in Sicilia.

Il ragazzo, incensurato, finito ieri davanti al giudice per la direttissima ha sostenuto di aver agito dopo essere stato spinto dal minore, conosciuto poco prima in stazione.

"Tra connazionali ci si aiuta – ha spiegato – ero senza soldi e dovevo tornare a Milano. Il ragazzo mi ha spiegato come recuperare denaro".

Il 23enne si è mostrato dispiaciuto per il gesto commesso. Nei suoi confronti il giudice non ha disposto alcun provvedimento: il ragazzo è libero in attesa del processo.

Mentre l’imputato si trovava in caserma, però, lunedì notte il minore ha portato avanti il proprio piano ‘criminale’ tentando di mettere a segno un altro colpo.

Infatti lo stesso si è recato in via Morane e si è introdotto in un negozio di gastronomia.

A chiamare la polizia è stata una vicina di casa; gli agenti hanno fermato il minorenne mentre usciva dall’attività.

Era entrato sollevando la serranda ma dentro non c’era nulla da rubare.

Il minore è stato quindi denunciato per tentato furto aggravato. Vista l’età del ladro – pare un minore non accompagnato di origine marocchina – lo stesso è stato poi consegnato agli operatori del Pris, ovvero il servizio di pronto intervento sociale per poi essere trasferito in una comunità.

La refurtiva del furto in farmacia messo a segno dai giovani ladri a seguito delle indagini è stata restituita ai legittimi proprietari.

