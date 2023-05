’Notte di note’, quattro concerti danno il via alle celebrazioni per il patrono San Bernardino

I festeggiamenti di San Bernardino da Siena, Patrono della Città e Diocesi di Carpi, iniziano stasera con la ‘Notte di Note’ che prevede quattro concerti in altrettanti luoghi della città: alle 20.30 al Museo Diocesano, si esibiranno il Coro Le Nuvole del Gruppo Parkinson ed il Coro Ushac Arcobaleno, diretti da Francesca Canova, con la partecipazione del soprano Serena Daolio. Alle 21, in Cattedrale, concerto d’organo eseguito dal Gian Paolo Ferrari con meditazioni sulle letture bernardiniane a cura della Clarisse di Santa Chiara; nell’Aula Liturgica della parrocchia di Quartirolo, l’orchestra della scuola Pio, la Scià Scià della Cooperativa Nazareno e il coro Voci e Mani Bianche della scuola delle Figlie della Provvidenza, presentano ‘Dove Finisce l’Arcobaleno 2023’, a cura del Comitato Musica & Sport per Carpi e in collaborazione con il Festival Internazionale delle Abilità Differenti; in contemporanea all’oratorio Cittadino Eden (in caso di maltempo, allo Spazio Giovani Mac’è), ‘Concerto delle band giovanili’. Domani, solennità del Patrono, convegno alle 9.30 al Museo diocesano ‘Il linguaggio della Chiesa nel variare dei tempi’; alle 17.15, nella chiesa di San Bernardino da Siena, celebrazione della Liturgia della Parola e, a seguire, processione con il reliquario del Santo verso la Cattedrale. Alle 18, in Cattedrale, la messa sarà presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) e arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve. La celebrazione sarà trasmessa in diretta alle ore 18 su TVQui (canale 17 ddt o in streaming www.tvqui.it). Sul sagrato della Cattedrale, concerto di campane dell’Unione Campanari Modenesi A. Corni aps. Durante la giornata, le campane della chiesa della Sagra accompagneranno altri momenti.