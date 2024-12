Notte di San Silvestro nelle piazze. Skin in città, mongolfiere a Carpi. A Sassuolo cover band degli 883

Dj, musica dal vivo, giochi di luci e brindisi allo scoccare della mezzanotte, secondo la tradizione. Sarà un Capodanno tutto da ballare nelle principali piazze della provincia, a partire dal capoluogo. A Modena c’è grande attesa per Skin, frontwoman della band rock Skunk Anansie, questa volta nella veste inedita di Dj; dalle 22.30, stasera in piazzale Sant’Agostino, prenderà il via la festa, a ingresso gratuito, con luci e musica, in collaborazione con Radio Bruno, e alle 23.30 Skin salirà sul palco. "Ciao Modena, sono impaziente di vedervi" ha detto l’artista internazionale in un videomessaggio. Uno show che attirerà giovani e famiglie anche da fuori provincia e per il quale sono previsti controlli rafforzati per la sicurezza. All’area dello spettacolo si accede da largo Moro e da via Emilia centro; sono previste procedure di sicurezza con controllo a campione. In generale piazze ’blindate’ per evitare incidenti con schieramento di forze dell’ordine, carabinieri, polizia di stato e polizia locale. ’Sorvegliate speciali’ poi le principali arterie stradali del territorio.

Conto alla rovescia per la notte di San Silvestro anche a Sassuolo. Piazza Piccola sarà il cuore pulsante di una serata all’insegna della musica, dell’allegria e della condivisione. Dalle 23 l’esibizione della Nordsudovestband, la celebre cover band degli 883. A seguire, il palco si trasformerà per dare spazio ai giovani e agli amanti del ballo con il Dj set di Charlie Ughetti e Andrea Sarti che accenderà la piazza con ritmi travolgenti, per salutare il 2024 in grande stile.

A Fiorano in piazza Menotti, l’energia di Fiorano Free Music con l’evento ’Capodangeles’: dalle 23, sotto Palazzo Astoria, si balla con Passerotto DJ. Mentre a Maranello la cornice è piazza Libertà: dalle 22 animazione by Ross, cabaret con Rino Ceronte e Laura e il concerto dei Borghi Bros.

A Carpi, invece, eventi diffusi in tutta la città. In teatro si terrà lo spettacolo, già esaurito, degli Oblivion, mentre in Sala Cervi, dalle 21.30, i bambini e le loro famiglie potranno assistere a ‘L’Omino dei sogni’ performance di marionette e musica dal vivo a cura ‘de Il cerchio tondo’. A inaugurare la serata, in centro storico, dalle 21, sarà una parata di mongolfiere giganti piene di luci, colori e musica che inviterà i presenti a salire le scale del castello: per salutare il nuovo anno, riapre il terrazzino affacciato sulla piazza, sotto alla Torre dell’Orologio, fruibile dalla cittadinanza. Alle 23.30 tutti in piazza Martiri per il count down con un gioco di luci sul castello.

Dando uno sguardo al resto della provincia, alla rocca di Vignola la Fondazione, nell’ambito della rassegna "Etra d’inverno", ha organizzato un concerto di Capodanno. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è a partire dalle 22 di questa sera nella sala dei Contrari del castello. Si esibirà per l’occasione il trio d’archi composto da Denis Zannani (violino), Andrea Vezzoso (viola) e Antonio Braidi (violoncello), spaziando dai classici valzer viennesi al grande Ennio Morricone. Per quanto riguarda la Bassa modenese, dopo l’annullamento della attesa serata al Palazzetto dello Sport di Mirandola, nella Città dei Pico questa sera si festeggerà comunque il Capodanno con una iniziativa al PalaGhiaccio di via Circonvallazione 13. Si parte alle 21 e si proseguirà con il special guest Glocky, affiancato da talentuosi dj locali.

Altrettanto elettrizzante e coinvolgente la serata – gratuita – a Medolla; in piazza Garibaldi dalle 22.30 musica dal vivo proposta dal gruppo musicale "I sanissimi". Completa il panorama delle serate collettive in programma nella Bassa la cena promossa dalla associazione benefica "Aggiungi un posto a tavola" che si terrà a partire dalle 19 alla Villa Casino del Vescovo di Massa Finalese, con cenone e musica dal vivo, che ha già fatto registrare il sold out.

r.m.