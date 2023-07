Notte di spaccate Via Statale, razziati un negozio di vestiti e la rivendita Idromarket

Due spaccate ieri notte in via Statale Sud. A finire nel mirino dei ladri, in successione, il negozio di abbigliamento "84 Mall" e la rivendita di materiale idraulico ’Idromarket’.

I malviventi, scavalcata la recinzione che immette nell’ampio parcheggio della ’84 Mall’ hanno puntato dritti ad una delle porte vetrate della mostra fracassandola.

"Le immagini interne ed esterne – spiega il titolare – sono al vaglio dei carabinieri. Poco prima della mezzanotte sono stato avvertito dall’istituto di vigilanza dell’avvenuta intrusione dei ladri.

Giunto sul posto ho trovato sia i poliziotti privati che i carabinieri. Non è stato sottratto abbigliamento ma solo il fondo cassa di circa 200 euro tra banconote e spiccioli. Ero preoccupato in quanto in passato avevo subito 4 notevoli furti. In due occasioni i ladri hanno fatto incetta di costoso abbigliamento maschile firmato dopo essersi calati dal tetto forato a picconate. Questa volta invece si sono ’limitati’ ai soldi. Neanche il tempo di finire la conta dei danni di quest’ultimo colpo che – precisa il proprietario - i carabinieri sono stati chiamati ad intervenire nella vicina rivendita della Idromarket ".

"Qui da noi ad entrare in azione è stato un ladro solitario incappucciato. Probabilmente è penetrato nell’area che abbiamo in comune con la rivendita di auto Opel Gualdi – racconta Stefano Pignatti contitolare della Idromarket – proveniente dalla retrostante via San Pietro. A mezzanotte le telecamere lo hanno ripreso in ogni fase del furto".

Sfondata la porta il bandito sul retro è entrato nel magazzino dove ha portato, via a più riprese, pesanti verghe di rame per un valore di 500 euro. "Ha avuto il tempo di accatastarle al di là della recinzione, nei pressi del bar Grazi, nel piazzale dell’omonima rivendita di carburanti". Quasi certamente un complice parcheggiato lì in attesa, prosegue il titolare nel suo racconto "ha caricato la refurtiva e fatto salire il malvivente su un veicolo per poi far perdere le loro tracce nella trafficata Statale 12. Quando sono arrivato ho trovato, presenti sul posto, quattro carabinieri che nel frattempo avevano già ispezionato l’interno del magazzino per verificare eventuali altre indesiderate presenze".

I carabinieri hanno acquisito le riprese anche della rivendita di auto di Paolo Gualdi quest’ultima, munita di allarme perimetrale, aggirata dal malvivente prima di commettere il corposo furto di rame. Per la 84 Mall purtroppo è un copione che si è ripetuto per la quinta volta la prima, invece, per la Idromarket. Flavio Viani