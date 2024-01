Notte di vandalismi alla Sacca. Incappucciati e armati di mazze danneggiano le auto in sosta: "Balordi, qui non si vive più"

"Erano in tre, incappucciati e armati di mazze: prima, si sono accaniti su un’automobile parcheggiata su via Anderlini nei pressi dell’intersezione con via Cassiani distruggendola completamente poi, mentre scappavano verso il centro commerciale Sacca, hanno vandalizzato altre macchine lasciate in sosta dai residenti". Sono queste le parole dei testimoni esasperati che, allertati dai rumori del raid verso le 21.30 di sabato sera, hanno contattato le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Il bilancio della scorribanda è sconcertante.

La vettura su cui si sono accaniti è stata danneggiata in ogni sua parte: pneumatici forati, vetri dei finestrini ridotti in frantumi, parabrezza e lunotto posteriore pesantemente danneggiati e specchietti divelti.

Nella fila di auto parcheggiate, altri tre finestrini rotti con danni per decine di migliaia di euro.

Almeno 4 le auto nel mirino.

E ancora non si conosce la motivazione del raid, anche se non sembrano essersi verificati furti all’interno delle vetture.

L’obiettivo pare dunque non fosse rubare oggetti incustoditi all’interno degli abitacoli: qualche residente azzarda che si tratti di un gesto dettato dalla noia o riconducibile ad ubriachi che stazionano nei dintorni. "Tre ragazzi incappucciati hanno sfogato la loro noia sulle auto parcheggiate. Sono senza parole" scrive sui social una residente che chiede di restare anonima per paura di ritorsioni.

"Questa mattina mio figlio è uscito per comprare il pane – denuncia Amadou Tidjiane Diop, uno dei proprietari delle vetture colpite – e, una volta tornato a casa, mi ha riferito che la mia macchina era stata danneggiata. Così sono sceso e mi sono accorto che il vetro del finestrino posteriore sinistro è stato distrutto ed è andato in frantumi". Tra i residenti della zona c’è chi associa gli atti vandalici al degrado dell’area verde che si trova nei pressi del centro commerciale Sacca e che si affaccia su via Anderlini, al quale si aggiunge la situazione del Parco della Libertà di via Bertoni, che pare fuori controllo.

"Quando viene buio – denuncia Camillo Po, referente del comitato quartiere Sacca – l’area verde di via Anderlini si popola di individui poco raccomandabili che si siedono regolarmente nelle panchine installate dove non ci sono lampioni, ’occupano’ le giostrine dei bambini e trascorrono il loro tempo bevendo birra e vino, lasciando ogni sera bottiglie vuote e rifiuti che devono essere smaltiti dai residenti. Il parchetto dista una cinquantina di metri dalla scuola dell’infanzia e di pomeriggio è frequentato da tanti bambini: abbandonarlo al degrado è scandaloso. Inoltre, nel centro commerciale Sacca esiste un centro scommesse. Non è previsto che le attività deputate al gioco d’azzardo debbano distare almeno 500 metri da luoghi sensibili come scuole, aree di culto, impianti sportivi e spazi di aggregazione giovanile?". "Come se non bastasse – prosegue il residente – nel parco della Libertà di via Bertoni, dove di recente sono stati installati diversi tavoli con le panchine, ogni pomeriggio si radunano persone incappucciate che rimangono fino a notte fonda bivaccando e ubriacandosi.

È ovvio che quando si alza il gomito, è facile degenerare e commettere azioni fuori controllo".

Secondo Po è necessario che l’amministrazione intervenga in tempi rapidi per riportare la situazione alla normalità.

"I residenti hanno più volte segnalato questi disagi – conclude Po – ma non c’è stato alcun seguito. I balordi continuano a fare i loro comodi, i controlli non si vedono e le aree verdi restano al buio. Vogliamo lanciare un appello affinché ci sia più attenzione per prevenire episodi spiacevoli come quello di sabato sera".

Vari i commenti sui social, nella pagina dedicata al quartiere Sacca. "Chi amministra la città provveda ad attivare una stazione mobile delle forze dell’ordine tutti i giorni nel quartiere, se non basta questo atto di vandalismo gratuito, non so cosa possiamo aspettarci...". E ancora: "L’incontrollato stazionare bevendo e facendo uso di sostanze stupefacenti nelle aree verdi qui vicino produce questi effetti". E tra gli effetti non ci sono solo quelli materiali, ma anche quelli psicologici. I residenti dicono di sentirsi fragili e intimoriti da questa situazione. "Qui clima di insicurezza crescente".