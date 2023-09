Notte gialla, boom di presenze. Oltre 4mila persone in piazza

MIRANDOLA

Grande successo della "Notte Gialla". La manifestazione evento nelle tre serate di svolgimento ha fatto registrare 4.500 presenze (2.500 la prima serata dedicata agli under 20), un numero che combinato con le adesioni dei commercianti certifica la bontà della scelta di allargare progressivamente, edizione dopo edizione, l’offerta della "Notte Gialla". Quest’anno, accanto alle già collaudate serate dedicate ai giovani (Webboh Fest) e alla comicità, si è aggiunto uno spettacolo dedicato agli amanti del ballo liscio che ha attirato decine di appassionati.

Ben 25 le attività del centro che hanno colorato la propria vetrina di giallo, ricevendo la visita della "Marching Band" in occasione della seconda serata di Festa. A questi numeri e riscontri importanti, va aggiunto anche lo sforzo per la realizzazione di quattro punti parcheggio all’esterno del perimetro della circonvallazione, collegati con il centro attraverso un trenino (utilizzato da circa 500 passeggeri) che, da comodo mezzo di afflusso e deflusso, si è rivelato anche prezioso ed apprezzato strumento panoramico. "La Notte Gialla – dice l’assessore alla Promozione del Territorio Fabrizio Gandolfi – inizialmente era stata pensata come una festa da dedicare unicamente ai giovani, poi ascoltando i tanti preziosi consigli pervenutici abbiamo scelto di ampliare il progetto, sino ad arrivare a ben tre serate spettacolo".

al. g.