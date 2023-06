Notte rossa, Fantafest e musica

Notte Rossa, Fantafest, concerti: il ‘Giugno Maranellese’ scalda i motori in vista della trentesima edizione, arricchita da decine di eventi, tutti gratuiti e rivolti all’intera cittadinanza, con un programma che si estende fino a metà luglio e coinvolge il centro cittadino ma anche i parchi e le frazioni. "I protagonisti saranno le famiglie, i visitatori e i turisti, con una serie di proposte rivolte a tutti", spiega il sindaco Luigi Zironi, mentre gli organizzatori del Consorzio Terra del Mito, dopo mesi di preparativi, ‘vedono’ il traguardo.

Il via, infatti, è per questo weekend: al Parco Ferrari, domenica dalle 16, la festa dei bambini e delle associazioni prelude alle attrazioni che animeranno la città tra 10 e 18 giugno.

Il 10 e l’11 spazio al Fantafest, l’evento dedicato al fantastico che monopolizzerà due location (Parco Ferrari e piazza della Libertà) aggiungendosi alle danze e alle musiche proposte da ‘Offline. Connessioni al Parco’ (sempre al Ferrrari) e da Maranello Rock, che si tiene in piazza. Il clou, invece, sabato 17 e domenica 18 con la ‘Notte Rossa’ che festeggia la sua decima edizione. Il programma, che propone diversi eventi anche nell’ultimo fine settimana di giugno si allunga, come detto, fino a metà luglio chiudendosi tra il 15 e il 17 luglio con il ‘PAF! Per Aria Festival’.

"Giusto ringraziare – dice Marco Poggioli, presidente del Consorzio – tutti coloro che hanno lavorato a questa trentesima edizione che ci proietta nel futuro: abbiamo unito commercianti, artigiani e produttori locali".