Una Notte Rossa da record: ‘Pit stop’ per il temporale. Poi di nuovo tutti in pista

Modena, 16 giugno 2025 – A parte un pit stop di circa un’ora dovuto al temporale è sfrecciata via senza fermarsi la Notte Rossa, kermesse partecipatissima dedicata alla passione per i motori. La tempesta di fulmini e l’acqua scrosciante è precipitata su Maranello dopo le 22, diverse famiglie sono andate via, ma per fortuna a quell’ora la maggior parte degli eventi era già terminata. Dopo la mezzanotte si è potuto comunque svolgere lo spettacolo con le acrobazie mozzafiato dei Sonics nel piazzale del Museo e il momento Dj set fino a tardi.

“Abbiamo trascorso una serata ricchissima di emozioni – tira le somme il sindaco Luigi Zironi –: peccato per il temporale che ha interrotto la festa per circa un’ora, ma molta gente è rimasta e la Notte Rossa ha potuto andare avanti”.

In questo evento “c’è l’identità di Maranello e tutta la nostra comunità, in ogni sua componente, ne ha voluto far parte dando il proprio contributo: le aziende del territorio, le associazioni, i commercianti, le forze dell’ordine, il personale dell’amministrazione comunale e tanti cittadini volontari”. La kermesse – fino al temporale era una folla da record – si è aperta nel tardo pomeriggio con la presenza sul palco di Giancarlo Fisichella, che assieme al presidente del ‘Ferrari Club Italia’ Vincenzo Gibiino e alla giornalista sportiva Claudia Peroni si sono collegati con la 24 Ore di Le Mans in corso per il World Endurance Championship.

È stata anche un’occasione per celebrare ed ammirare dal vivo la Ferrari 499P, presente in piazza Libertà grazie ad un allestimento speciale curato dai Musei Ferrari e già vincitrice a Le Mans lo scorso anno.

Sul palco sono poi saliti anche gli studenti del progetto ‘F1 in Schools’, competizione educativa internazionale che vede gli alunni delle scuole superiori impegnati a progettare, costruire e gareggiare con modelli in miniatura di auto da Formula 1.

Lungo le strade della città, come sempre, sono state esposte decine di Ferrari: un lungo ‘fiume rosso’ che legava piazza Libertà all’ingresso storico dello stabilimento Ferrari percorribile a piedi.