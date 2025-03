Notti Ducali con le stelle della musica. In piazza Fresu e omaggio a De André

L’intreccio di sonorità mediterranee del "Mare Nostrum" ideato da Paolo Fresu, la grande eredità di Fabrizio De André nella voce del figlio Cristiano, il reggae pop degli UB40 che dall’Inghilterra hanno conquistato il mondo. Sono queste le prime stelle che brilleranno in piazza Roma nelle "Notti Ducali" di fine giugno. Ieri mattina Andrea Bortolamasi, assessore comunale alla cultura, e Rolando Rivi, ‘anima’ dell’agenzia Studio’s, hanno svelato un primo assaggio dell’estate modenese in centro storico, "anche se tanti altri appuntamenti di rilievo verranno annunciati nelle prossime settimane", assicura Bortolamasi. Dopo il successo delle due edizioni di ‘rodaggio’ (che hanno visto sul palco anche Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e Dardust), quest’anno le "Notti Ducali" si propongono in maniera anche più ambiziosa, con il desiderio di arrivare a un’intera settimana di eventi. "Con questi appuntamenti live di qualità, ci piace promuovere ulteriormente il centro che vede anche un aumento del numero di turisti e visitatori – sottolinea l’assessore –. Piazza Roma è di fatto un’arena naturale che si presta a proposte di rilievo". "Un luogo estremamente vocato per eventi musicali e teatrali di primo piano – aggiunge Rolando Rivi –, ovviamente sempre nel rispetto della storia e delle caratteristiche di quello spazio".

Ad aprire i concerti, martedì 24 giugno, sarà la formazione all star "Mare Nostrum" capitanata dall’eclettico trombettista Paolo Fresu, con la fisarmonica di Richard Galliano e il pianoforte dello svedese Jan Lungdren: come il Mediterraneo è un incontro di civiltà e di cultura, i tre artisti sanno spaziare dal folk alla classica alla musica popolare, in un abbraccio di stili, di influenze e di echi lontani. Giovedì 26 sarà la volta di Cristiano De André che porterà in piazza Roma il suo omaggio al padre Fabrizio e a quelle canzoni amatissime che sono ormai patrimonio della memoria collettiva. Venerdì 27 giugno, poi, arriveranno gli UB40 con il cantante e chitarrista Ali Campbell, in quella che è attualmente l’unica data in Italia del gruppo di Birmingham: fra le band iconiche della scena internazionale, uniscono reggae, pop e dub, e dalla loro fondazione (nel 1978) hanno scalato le classifiche con uno stile inconfondibile. "E certamente si aggiungerà un quarto concerto che verrà annunciato entro pochi giorni", anticipa Rolando Rivi. E pare che si tratterà di uno dei protagonisti del recente festival di Sanremo. Ma, in quella stessa settimana di fine giugno, il palco in piazza Roma potrebbe ‘illuminarsi’ anche in altre serate, per arrivare a un pieno utilizzo della struttura che verrà montata.

Due dei concerti saranno con allestimento teatrale, quindi con circa tremila posti a sedere, suddivisi in diverse aree e fasce di prezzo, mentre per gli UB40 si prevedono solo posti in piedi, ripartiti in due aree: i biglietti (disponibili già da questa mattina su Ticketone e altri circuiti) costeranno dai 33 ai 50 euro per Mare Nostrum, 15 e 20 euro per De André, 40 e 50 euro per gli UB40, a cui si aggiungono i diritti di prevendita. "Abbiamo cercato di contenere il più possibile i prezzi, che restano ben al di sotto delle medie nazionali", dice Rivi che lancia una proposta e un ‘appello’ agli "imprenditori disposti a sostenere queste attività musicali, come avviene in altre città".

Per buona parte delle giornate di concerto Piazza Roma resterà accessibile e fruibile, anche durante gli allestimenti: verrà chiusa attorno alle 17.30 per consentire il soundcheck e le prove degli artisti, poi verso le 19 verranno aperti gli ingressi per il pubblico. I concerti si concluderanno sempre entro la mezzanotte. Ma le sorprese – fa capire l’assessore – non finiscono qui. E l’estate modenese riserverà altre belle sorprese per gli amanti della musica pop e anche per i giovanissimi.