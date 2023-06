Notti ducali da cantautori E tutti i pensieri di Nada

Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche, ognuna con la sua poetica. Francesco De Gregori e Antonello Venditti (nella foto) apriranno la rassegna "Notti ducali", domenica 25 giugno in piazza Roma a Modena. Insieme sullo stesso palco, i due cantautori ripercorrono le loro carriere, riunendo anche i musicisti che li accompagnano nei loro tour. "La paura va via da sé se i pensieri brillano", è il titolo dell’album e del viaggio di Nada, che farà tappa giovedì 22 all’Off di via Morandi 71 a Modena: la cantautrice affronta i sentimenti che infuocano la sua anima, con un continuo lavoro di introspezione.

Domani sera in piazza XX settembre Lalo Cibelli offrirà un tributo a Lucio Dalla, mentre venerdì 23 in piazzale Re Astolfo a Carpi, i Flexus renderanno omaggio al teatro canzone di Giorgio Gaber. Un mondo di ritmi imprevedibili e di sogni, con una commistione unica di generi musicali, è quello degli Extraliscio, capitanati da Mirco Mariani, che sabato 24 suoneranno in piazza Lusvardi a Soliera. Giovedì 22 in piazzale della Rosa a Sassuolo il concerto del tenore pop Matteo Macchioni, e al parco Lennon di Castelnuovo Ellen River con il nuovo disco "Life". E venerdì 23 a Castelfranco il blues di Larry ‘Mud’ Morganfield, figlio maggiore di Muddy Waters. s.m.