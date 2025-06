Notti ducali e reggae. E la profezia di Pasolini

Tornano le "Notti Ducali" in piazza Roma a Modena. Si partirà domani sera con la poesia del jazz di "Mare nostrum", con il fantastico trio composto dal trombettista Paolo Fresu, con il fisarmonicista Richard Galliano e il pianista Jan Lundgren. Giovedì 26 Cristiano De André (nella foto di Bettoja) proporrà il suo omaggio al padre Fabrizio, poi venerdì 27 arriveranno gli Ub40 feat Ali Campbell, un viaggio nel reggae della celebre band britannica insieme al suo fondatore. Sabato 28 quindi la rassegna si concluderà con Willie Peyote, "Grazie, ma no grazie". Venerdì 27 a Montebonello di Pavullo, anteprima di "Armoniosamente" con l’ensemble Tavolata Armonica. Sempre venerdì nella chiesa di San Pietro a Modena, "In voce et organo" con l’organista Stefano Pellini e il basso baritono Lorenzo Barbieri. Fra gli appuntamenti di "Coccobello" a Carpi, nel chiostro di San Rocco, mercoledì 25 Massimo Zamboni celebrerà Pasolini con "P.P.P. Profezia è predire il presente", e giovedì 26 arriverà Marco Ligabue. Stasera a Castelnuovo Rangone il Ten Strings duo, con Denis Zannani al violino e Andrea Candeli alla chitarra, e mercoledì 25 in piazza XX settembre a Modena "Samarà", jazz in chiave bossanova samba con la chitarra di Stefano Girotti, la voce e il piano di Sara Marri e la batteria di Marco Carnevali.

s.m.