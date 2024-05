Notti Ducali Fresu e Mannoia in piazza Roma

di Vincenzo Malara

Tre serate di musica e parole che parlano trasversalmente al pubblico unite da un unico comune denominatore: la bellezza. Tornano in piazza Roma le ‘Notti Ducali’, rassegna estiva che da lunedì 15 a mercoledì 17 luglio proporrà tre appuntamenti consecutivi unendo, come nella prima edizione dell’anno passato, linguaggi culturali diversi e valorizzando lo splendido Palazzo Ducale. Ad appassionare i modenesi, ma non solo, saranno nomi di caratura nazionale e internazionale: Paolo Fresu col suo energico Devil Quartet (il 15), il duo Corrado Formigli e Stefano Massini (il 16) e a chiudere la sera del 17 la regina della musica italiana, Fiorella Mannoia. Il programma della kermesse, organizzata da Studio’s insieme all’amministrazione comunale con il sostegno di Fondazione e Gruppo Hera, è stato svelato ieri in municipio: presenti Marcella Pelati di Studio’s, Valeria Marigo della Fondazione Modena e Davide Bigarelli di Hera. Il primo a calcare il palco in piazza Roma sarà il celebre trombettista Paolo Fresu, accompagnato dal Devil Quartet composto dal chitarrista Bebo Ferra, il contrabbassista Paolino Dalla Porta e il batterista Stefano Bagnoli, che proporranno ‘Impromptus’, spettacolo che trasmette l’immensa creatività della formazione. La sera successiva toccherà al teatro civile di Corrado Formigli e Stefano Massini insieme in ’Titanic, il pianeta affonda ma l’orchestrina continua a suonare’, performance tra giornalismo e musica dedicata alla crisi climatica. A chiudere il 17 luglio sarà Fiorella Mannoia accompagnata da un’orchestra sinfonica. Saranno a pagamento, ma a prezzi popolari, le serate del duo Formigli-Massini e Mannoia (biglietti in vendita da martedì 21 maggio sui circuiti più popolari come Ticketone, Vivaticket, ecc), mentre a ingresso libero e gratuito lo spettacolo di Fresu. Come l’anno scorso, tutti posti a sedere per un capienza massima di circa 3.500 persone. "Siamo felici e orgogliosi di riproporre questo appuntamento – spiega Pelati –. Si tratta di un progetto corale dalla valenza internazionale in una piazza simbolo della città, luogo diventato negli anni bellissimo. Gli ospiti proporranno linguaggi diversi per arrivare al pubblico nella maniera più ampia possibile". Per la consigliera Marigo della Fondazione di Modena "le ‘Notti Ducali’ sono un evento che rispecchia appieno il mandato dell’ente che rappresento con emozioni, musica e riflessioni". Bigarelli di Hera sottolinea "l’importanza di contribuire alla riuscita della rassegna non solo dal punto di vista operativo, ma anche per il contributo che permetterà ai cittadini di godersi tre serate all’insegna della musica e della cultura, passioni che migliorano la qualità della vita". Infine, l’assessore alla Cultura Bortolamasi, mette l’accento "sul valore di un evento che va in tre direzioni: proporre live di qualità, diffondere linguaggi diversi e arricchire una programmazione estiva diffusa".