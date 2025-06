Notti Ducali, si comincia. Sul palco ’Mare Nostrum’

’Mare Nostrum’ è un progetto musicale nato proprio vent’anni fa, quando Paolo Fresu, poliedrico e sensibile trombettista, Richard Galliano, mito della fisarmonica, con più di cinquanta album incisi, e Jan Lundgren, eclettico pianista, pioniere del jazz europeo, membro dell’Accademia Reale della musica, decisero di unire le loro storie e i loro talenti in un suggestivo tessuto musicale. Tre strumenti, tre nazionalità, l’Italia, la Francia e la Svezia, tre tradizioni musicali nell’abbraccio di un unico suono europeo: "Tutti e tre mostrano poesia nel loro suono, e tutti sono legati da uno stesso amore per la melodia", hanno detto di loro. "Il nostro è un vero progetto democratico, in cui mettiamo insieme le nostre esperienze e le nostre personalità, non solo attraverso la scrittura – ha spiegato Paolo Fresu –. È un progetto originale con un suono condiviso".

Dal primo incontro nel 2005, Fresu, Galliano e Lundgren hanno tenuto decine di concerti e hanno inciso quattro album di ’Mare Nostrum’, ciascuno contraddistinto da un numero romano: il più recente, ’Mare Nostrum IV’, è uscito proprio alla fine di marzo (con dodici pezzi che ogni componente del trio ha scritto per gli altri, insieme ad alcuni originali arrangiamenti) ed è stato definito una vera "marea sonora dove si uniscono malinconia nordica e calore mediterraneo".

E sarà proprio il fantastico trio di ’Mare Nostrum’ a inaugurare stasera alle 21 la nuova edizione delle Notti Ducali, portando sul palco di piazza Roma la loro complicità, sia artistica che umana, e la capacità di trasmettere al pubblico la stessa alchimia che li ha uniti vent’anni fa.

Le Notti Ducali – promosse dal Comune e organizzate da Studio’s – proseguiranno lungo tutta la settimana. Dopodomani arriverà Cristiano De André con una tappa del suo tour, omaggio all’indimenticabile padre Fabrizio, poi venerdì 27 sarà la volta della formazione ‘primigenia’ degli Ub40 con il fondatore Ali Campbell, e una storia di 45 anni di innovazione nel reggae. E sabato 28 si concluderà con il cantautore torinese Willie Peyote e il suo tour estivo ’Grazie ma no grazie’, dal titolo della canzone che ha presentato al festival di Sanremo.