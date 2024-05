Novara non molla a Breganza. La Symbol non può raggiungerla

La capolista TR Azzurra Novara non vince, ma il pari che le viene imposto da un Breganze mai domo non basta ad alimentare i sogni delle inseguitrici, che si ritrovano così a quattro punti di distacco, ma con una sola partita da giocare, e quindi con un distacco incolmabile. Si è trepidato a lungo davanti ai monitor e sui telefonini, per il risultato di una partita che Novara sembrava aver preso in mano, prima sul 5-3, e poi sul 6-4, ma che Breganze ha caparbiamente voluto recuperare, a caccia di un altro "scalpo" importante: il pareggio a quattro minuti dalla fine autorizzava qualche speranza, ma la sirena ha chiuso ogni discorso, ed ora Symbol e Thiene giocheranno la platonica seconda piazza in classifica. Un vero peccato per la Symbol, che per provarci fino alla fine, era riuscita anche a violare una pista tradizionalmente ostica come quella di Montecchio Precalcino. Intanto si è completato il quadro delle squadre ammesse alle Finali Nazionali di serie B, con la vittoria del Valdagno che ha dominato nello spareggio giocato ieri a Pordenone: un altro brutto cliente per la Pico Mirandola, che organizzerà la Finale Nord al PalaSimoncelli con le fortissime Amatori Vercelli e Trissino "A", per un solo posto in A2. Nell’Inline, nell’attesa del finale di campionato di C, gli Scomed Bomporto sfiorano l’ennesimo scudetto giovanile, con un bellissimo terzo posto nella categoria Under 12 arrivato battendo nella finalina Montorio 4-1, dopo aver sfiorato l’impresa in semifinale contro i detentori dell’Asiago, che si sono tenuti il titolo, battendo il Real Torino 6-2. HOCKEY A2, 17^ G.: Montecchio Pr. – Symbol Amatori Modena 4-7; Breganze - Novara 6-6; Thiene – Seregno 8-2; R.Bassano - Sandrigo 3-6; Scandiano - Correggio 2-5.

CLASSIFICA: Novara punti 35, Symbol e Thiene 31, Correggio 27, Breganze 24, R. Bassano 22, Montecchio Pr. 17, Seregno 12, Sandrigo 11.

r.c.