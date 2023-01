Nove anni fa la ’rotta’ del Secchia "Vidi scene da spezzare il cuore"

Nove anni fa, il 19 gennaio 2014, l’alluvione a Bomporto, Bastiglia, San Matteo. Ci fu una vittima, Oberdan Salvioli di Bastiglia, e il disastro causato dalla ’rotta’ del fiume Secchia fu impressionante per il gran quantitativo d’acqua che si riversò su campagne e abitazioni tutt’intorno. Franco Malagoli, 85enne coordinatore della Protezione Civile di Bomporto da una trentina d’anni, ha un ricordo molto vivo di quei giorni. Essendo stato geometra comunale fino al 2002, per gli incarichi ricoperti si trova in una posizione privilegiata per comprendere cosa accadde nove anni fa e rileggere quelle giornate impresse nella memoria di tutti paese. Malagoli cosa ricorda? "Il Secchia ha rotto il 19 gennaio a San Matteo e il giorno dopo, il 20, l’acqua è arrivata in piazza a Bomporto. L’acqua raggiunse prima Bastiglia, dove è salita anche all’altezza di 2 metri e da qui è entrata dentro il canale Naviglio, superando l’argine, che ha cominciato a crescere e a rigurgitare acqua nel cavo Minutara. E’ è stato questo a creare guai per Bomporto, perché la Minutara si è riempita e ha rotto un pezzo d’argine, tracimando verso Villavara e arrivando a Bomporto". A che ora è arrivata l’acqua? "Era il mattino del 20 e...