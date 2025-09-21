Nove cantanti per il Gran Concerto, tra maestri e giovani allievi

Vedrà la presenza di nove cantanti lirici il Gran Concerto di apertura della stagione concertistica 2025/26 del Circolo Lirico ’G. Verdi’ che si terrà stasera alle ore 16, presso la Sala Polivalente del Circolo Sociale ’Cibeno Pile’ di Carpi in via lago d’Orta 6, grazie alla partecipazione di grandi artisti quali il soprano Greta Cipriani, il tenore Davide Piaggio, il basso Tullio Falzoni ed il baritono Simone Piazzola che porterà sul palco dei giovani allievi quali il mezzosoprano Nicoletta Osti, il tenore Giorgio Hong, i baritoni Wang Mingxuan, Xiaoje Men e Alex Suciu, tutti abilmente accompagnati al pianoforte dal Maestro Roberto Rossetto.

"Questo concerto vuole essere una mano tesa verso il futuro della lirica grazie alla presenza di queste cinque giovani leve – afferma Gianni Perin, presidente del Circolo ’Giuseppe Verdi’ – che potranno così, sia vivere e sperimentare il contatto con il pubblico presente per affinare le loro capacità canore, sia vivere le emozioni di cantare con grandi artisti professionisti. Per questi motivi sarà un pomeriggio in cui si vivranno intense emozioni".

Il soprano Greta Cipriani, abruzzese d’origine, si diploma con il massimo dei voti al Conservatorio di L’Aquila a diciotto anni. Pianista, poetessa e compositrice, vince il primo premio in vari concorsi pianistici nazionali e internazionali; registra due performances per Radio Vaticana, uno live e uno in studio. Recentemente ha suonato all’interno del programma ’Il Caffè di Raiuno’ con il soprano Natalia Pavlova. Affianca alla carriera di pianista la passione per la poesia. Vince il ’Premio Marsica 2004’ con l’opera ’In alba e conoscenza’. Viene inserita nell’Antologia ’L’altro Novecento’, per la Bastogi Editore.

Originario di Verona, il baritono Simone Piazzola, classe 1985, inizia i suoi studi musicali a undici anni con il soprano Alda Borelli Morgan. Nel 2005 vince il primo premio al Concorso ’Marie Kraja’ di Tirana e nel 2007 il Concorso ’Comunità Europea’ del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto; debutta in opera nel 2005 al Teatro Giordano di Foggia ne ’Il Re’ di U. Giordano. Da queste prime tappe inizia una carriera molto intensa che lo porterà ad esibirsi presso i massimi teatri italiani ed esteri.