Nove giorni da Màt. Oltre 80 appuntamenti: "Raccontiamo il disagio"

Su Modena e provincia sono oltre 12mila (12.644) le persone adulte residenti che nel 2024 sono state trattate nei Centri di Salute Mentale del territorio: si tratta del 2,1% della popolazione. Per lo 0,3% è stato il primo contatto con questi servizi: significa che 1.854 cittadini hanno avvertito un bisogno di cura associato a problemi emotivi e comportamentali e hanno scelto di rivolgersi ai servizi di sanità pubblica territoriali.

Sono i numeri al centro di Màt, la Settimana della Salute Mentale, a Modena dal 18 al 26 ottobre, nove giorni per raccontare l’universo della salute mentale attraverso un ricco ed eterogeneo programma di dibattiti, conferenze, eventi artistici e culturali che si svilupperanno su tutti i distretti della provincia. Sono più di 80 gli appuntamenti su tutto il territorio provinciale: l’obiettivo è quello di ’occupare’ spazi fisici e ideali delle nostre comunità per riflettere su quanto la salute mentale sia una questione collettiva.

Pace, accoglienza e ambiente sono le parole chiave di questa quindicesima edizione, attualmente sotto la guida della dottoressa Donatella Marrama, direttrice del dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Modena: parole scelte in considerazione della criticità del periodo che stiamo vivendo. Il filo rosso degli eventi di quest’anno è quello dell’accoglienza, concetto che accompagna da sempre la storia dell’umanità e, mai come ora, i servizi sanitari e la salute mentale; per questo è stato anche il tema ufficiale della Giornata Mondiale della salute mentale del 10 ottobre: ’l’Accesso ai servizi - La salute mentale nelle catastrofi e nelle emergenze’.

Tra le anticipazioni degli 87 eventi in calendario, la settimana inizia la mattina di sabato alle 10 con la marcia di Màt che attraversa il centro della città per concludersi alla Tenda con i saluti delle autorità e lo spettacolo dedicato a Màt dal gruppo ’8mani Teatro’. Una marcia colorata, rumorosa e intervallata da interventi e performance spettacolari e teatrali per coinvolgere la cittadinanza. Domenica due eventi in contemporanea molto diversi tra loro: a Modena è previsto un reading e dibattito con la poetessa, premio Strega, Vivian Lamarque. A 38 anni l’autrice, dopo decenni di vita difficoltosa, intraprende un trattamento psicoterapeutico alle 17 allo Spazio Nuovo di via IV Novembre 40/B, Modena).

A Castelfranco, alle 17.30, ’Accordi fuori dal coro: Wandrè e l’arte del pensare diverso’ racconta la storia di Wandrè Pioli, il liutaio più rivoluzionario del XX secolo, che mise la fantasia alla guida di una fabbrica, superando il modello Olivetti e dimostrando che è proprio nel contrario e nel diverso che più spesso si nascondono le intuizioni geniali. Al Talk & Play partecipano Marco Ballestri e artisti e musicisti.

Lunedì la conferenza a cura di Ausl Modena ’SOS Adolescenza: quando il cambiamento fa rumore’ è rivolta a operatori e addetti ai lavori e approfondisce le caratteristiche dello sviluppo psichico in adolescenza, le emergenze e urgenze nella fascia di età 14-18 fino alla la psicofarmacologia dell’adolescenza (alle 8.45 presso La Tenda, Viale Monte Kosica, Modena).

Martedì 21 ottobre ’Voci silenziose’ è una proposta teatrale partecipativa che mira a dare voce alle esperienze vissute da persone che affrontano fragilità psicologiche, relazionali o sociali. Il programma è su matmodena.it