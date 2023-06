Nove minori denunciati a Castelvetro: furti e danneggiamento

Modena, 7 giugno 2023 – Nove minorenni sono stati denunciati a Castelvetro per furto, ricettazione e danneggiamento a seguito di incendio. Sette gli episodi che carabinieri e procura dei minori contestano, avvenuti tutti a Castelvetro tra il 2021 ed il 2022. Si va dai furti all’interno dello stadio ‘William Venturelli’ di Castelvetro, con completi da calcio e palloni spariti, all’effrazione all’interno di una giostra per bambini con bottino l’incasso fino a un colpo in una scuola e all’incendio del contenitore delle salviette di carta dei bagni pubblici. Indagati a piede libero, le indagini preliminari nei confronti dei nove sono state chiuse.