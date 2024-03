Nove neroverdi chiamati nelle rispettive squadre nazionali

Nove. Tanti sono i neroverdi che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali in occasione della pausa di campionato. I primi a scendere in campo gi azzurrini Luca Lipani con l’under 19 (domani a Lignano Sabbiadoro contro la Scozia), Filippo Missori (con l’under 20 contro la Romania, giovedi) e Crisian Volpato, che con l’Italia under 21 sfida venerdi, alle 18,15 a Cesena, la Lettonia. A seguire, a ridosso del fine settimana, in campo anche Nedim Bajrami e Marash Kumbulla che con l’Albania, sempre venerdi a Parma, sfidano il Cile in amichevole. Doppio impegno, invece, per Marcus Pedersen e Kristian Thorstvedt, precettati dalla Norvegia che affronta in amichevole la Repubblica Ceca (venerdi) e la Slovacchia (martedi) e per Martin Erlic, impegnato nella doppia sfida che tra venerdi e martedi vede la Croazia impegnata nella final four della Coppa ACUD. In nazionale anche Doig: il laterale ex Verona affronta con la Scozia under 21 il Kazakistan.