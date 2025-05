Nove Stelle al Merito . I neo Maestri premiati : "per serietà e genialità"

Come ogni anno, il 1° maggio vengono consegnate le Stelle al Merito del Lavoro per il 2025 a circa mille lavoratori selezionati a livello nazionale, che con questa insegna assumono il titolo di ’Maestro del Lavoro’.

Sono nove i neo-Maestri della Provincia di Modena che ricevono questo prestigioso riconoscimento a Bologna, presso il Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo in piazza Nettuno, assieme ad altri 84 insigniti provenienti da tutta la regione Emilia Romagna.

Una seconda cerimonia si terrà il 17 maggio a Modena, presso l’Auditorium di Confindustria Emilia. In questa circostanza i nove neo-Maestri riceveranno il ’brevetto’ di nomina dal Prefetto di Modena Fabrizia Triolo.

Ogni anno nuovi volti, donne e uomini che, su presentazione delle aziende che vedono fra i loro ranghi questi ammirevoli dipendenti e dopo una approfondita verifica svolta da apposite Commissioni, ottengono l’ambito riconoscimento per una intensa vita di lavoro.

È questo ultimo, di certo, l’aspetto più rilevante: la Stella al Merito del Lavoro, regolata prima da un Regio Decreto del 1923 e poi da una Legge dello Stato del 1954, viene assegnata su segnalazione del datore di lavoro che rileva nei comportamenti di questi neo-Maestri le caratteristiche previste per il riconoscimento della onorificenza.

Ricordiamo le linee guida per onorare questi e tutti gli altri Maestri e Maestre nominati in passato che si sono particolarmente distinti nel senso del dovere, serietà professionale, inventiva e genialità creativa, organizzazione e doti dirigenziali e, non ultimo, capacità di trasmettere le conoscenze.

I nuovi maestri sono: Alessandro Baldini di Nonantola, Officine Meccaniche Rezzatesi; Massimo Bonacci di Pavullo, Vis Hydraulics; Michela Funicello di Bomporto, impiegata di Poste Italiane; Paolo Grassigli di Bomporto, Maserati; Fabio Lodi di Castelnuovo, Hera; Marco Poletti di San Felice, impiegato di A.B.L. di Cavezzo; Raffaele Roncaglia di Modena, Cnh Industrial; Stefano Sitta di Mirandola, Cna Modena e Manuela Soli di Fiorano, Ferrari.