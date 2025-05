Nove timbri per i nuovi itinerari da inserire nel ’passaporto turistico’

Salgono a 24 le località in cui sarà possibile vidimare il ‘Passaporto turistico dell’Appennino Modenese’. Quella che era stata la novità promozionale dell’estate 2022 continua a segnare grande interesse nei tanti partecipanti a questo ’gioco’ adatto a tutte le età, il cui scopo è quello di far scoprire e visitare il maggior numero di località montane. Nel 2023 i luoghi da visitare erano 15, ora l’ultima versione del 2025 vede le località interessate passare a 24 e soprattutto a coprire tutti i comuni dell’Appennino Modenese. Le località nello specifico sono le classiche: Lago Scaffaiolo, Passo della Croce Arcana, Cimoncino, Cascate del Doccione, Pian del Falco, Lago della Ninfa, Passo del Lupo, Pian Cavallaro, Passo Cento Croci, Le Polle, Piane di Mocogno, Capanne Celtiche, S.Annapelago, Lago Santo, San Pellegrino in Alpe, a cui nel 2023 si aggiunsero Monte Cervarola, Parco Monte Santa Giulia, Riserva Naturale di Sassoguidano, Parco dei Sassi di Roccamalatina, Ponte d’Ercole e le Cascate del Bucamante. Da quest’anno sono state aggiunte: le Ofioliti del Monte Calvario e Poggio Medola (comune di Montefiorino), Sassomorello (comune di Prignano), Monte Terminale e la Linea Gotica (comune di Montese). "Il funzionamento -spiegano i promotori provinciali- è molto semplice: chi vuole può acquistare una copia del Passaporto (al costo di 2€) in uno degli uffici turistici aderenti (Fanano, Sestola, Riolunato, Pievepelago, Montecreto, Fiumalbo, Pavullo nel Frignano, Polinago, Serramazzoni, Castelvetro (per Guiglia, Marano e Zocca) e Modena.

In ogni località si trovano dei punti ristoro in cui è possibile ottenere il timbro che attesterà così la visita della località. Sono 24 grafiche differenti, tutte da collezionare e con dei richiami alle caratteristiche del luogo. Al raggiungimento di tre diversi step di timbri è possibile ottenere gadget in omaggio. Raggiunti gli 8, i 16 e infine i 24 timbri si ha diritto ad altri gadget. Si può proseguire con il vecchio Passaporto e completare la raccolta già iniziata.

Al momento della certificazione dei luoghi visitati occorrerà presentare il primo passaporto, ad esempio, con 3 timbri e il secondo con almeno 12 timbri per un totale di 15 timbri. Non vi resta quindi che passare a ritirare il vostro Passaporto e partire alla ricerca dell’Incanto, raccontando la vostra esperienza sui canali social di @inappenninomodenese

