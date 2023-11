Novembre in azzurro: eventi ‘col baffo’ per la prevenzione dei tumori maschili

Dopo il ’calcio d’inizio’, nel vero senso della parola, di domenica scorsa in occasione del match calcistico di serie B tra Modena e Ternana, entra nel vivo la campagna ’Ricomincio da me – Novembre in Azzurro’ promossa dal direttore dall’Oncologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Massimo Dominici e da Roberto Sabbatini. Novembre infatti è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili e per questo motivo sono state predisposte una serie di iniziative di vario genere e taglio in modo da aumentare il più possibile la consapevolezza generale nella popolazione. Il simbolo della campagna, a livello internazionale, è quello dei baffi.

Per dare alcuni numeri, nel 2018 in provincia di Modena sono stati osservati 2200 nuovi casi di tumore maschile; di questi 430 erano tumori della prostata, 232 tumori della vescica e 108 tumori del rene e delle vie urinarie. Sempre a Modena nel 2018 si sono osservati 617,2 casianno100.000 abitanti. Il tumore alla prostata nella regione Emilia-Romagna è risultato, sempre nel 2018, il tumore più frequente tra i maschi.

Domenica scorsa i calciatori del Modena hanno indossato una speciale maglietta con scritto ’un baffo per la prevenzione dei tumori urologici maschili; riCOMincio da me un progetto della Oncologia Modenese’ durante il riscaldamento prepartita mentre Roberto Sabbatini, vera anima dell’iniziativa, ha donato una maglietta con il Baffo al Presidente del Modena Calcio Carlo Rivetti prima dell’avvio del match. Sabato, dalle 10 alle 18, sarà allestito un gazebo in piazza Mazzini.