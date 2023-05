Novi, anziano trovato morto in un canale

E’ stato trovato privo di vita in un fossato. Tragedia ieri mattina in via Santo Stefano, nelle campagne di Novi di Modena. Un anziano di 72 anni, nato a Mirandola e residente nella zona, si sarebbe allontanato qualche ora prima dalla propria abitazione. I parenti, allarmati, avrebbero dato subito l’allarme e sarebbero partite le ricerche.

Qualche ora dopo, intorno alle 10 di ieri mattina, il 72enne è stato purtroppo ritrovato privo di vita in un canale. Sul corpo del pensionato non sarebbero stati trovati segni di violenza tali da far presupporre il coinvolgimento di altre persone. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti – sul posto sono intervenuti i carabinieri – quello di un gesto disperato oppure di un incidente.

Sul posto, per il recupero della salma, anche i vigili del fuoco. Il cadavere dell’uomo è stato poi trasferito in medicina legale per i necessari accertamenti autoptici. Gli accertamenti sono appunto in mano ai carabinieri.