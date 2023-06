Novi, arriva la fibra ottica: oltre 1650 civici connessi

Sono in partenza a Novi di Modena i cantieri di Open Fiber nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’: il progetto di digitalizzazione finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso il bando indetto da Infratel.

Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbits. Il 7 giugno, durante un incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione, è stato

presentato il progetto ai residenti: nel comune verranno connessi oltre 1650 civici attraverso un’infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) e FWA (Fixed Wireless Access) che si svilupperà per circa 65 chilometri, con circa il 60% di essa realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti.

"Questo progetto rappresenta una grande opportunità per il nostro comune – spiega il sindaco Enrico Diacci –. Si tratta di una svolta importante per lo sviluppo della banda ultra larga. Sia per i soggetti privati che per le aziende interessate dal progetto, ci sarà finalmente la possibilità di usufruire di un servizio di connessione alla rete moderno e di qualità, fondamentale per la crescita economica e sociale della comunità".

"Grazie all’ottimo rapporto con l’amministrazione comunale, a Novi di Modena possiamo avviare i cantieri per realizzare l’infrastruttura a banda ultra larga del ’Piano Italia a 1 Giga’ – sottolinea Luca Baldazzi, City Manager di Open Fiber per Novi di Modena –. I servizi abilitati dalla banda ultra larga sono molteplici e si estendono in diversi ambiti, come ad esempio: e-health, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, streaming video in HD, e ancora, la telemedicina, accesso ai fascicoli sanitari elettronici e la gestione dell’illuminazione pubblica".