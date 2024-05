Novi Sad, allenamenti all’alba

Tornano al parco Novi Sad gli allenamenti all’alba del venerdì mattina: dalle 6.15 un’ora di corsa ed esercizi nell’area attrezzata del parco con la guida dei coach di Run Different. L’edizione 2024 della manifestazione, che ha il patrocinio dell’amministrazione comunale, prende il via oggi, data già sold out, e prosegue tutti i venerdì fino al 26 luglio, per un totale di 13 appuntamenti. Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, infatti, il calendario è stato ampliato anticipando l’inizio al mese di maggio. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, su iscrizione (tramite il sito rundifferent.it) e ciascuno potrà trovare un allenatore per il proprio livello. Dopo l’allenamento, sarà possibile accedere agli spogliatoi delle piscine Dogali per cambiarsi.

Tutti gli allenamenti si svolgono nell’area attrezzata per il fitness del parco Novi Sad, ma il programma prevede due date speciali: venerdì 17 maggio al parco Ferrari e venerdì 21 giugno ai giardini Ducali quando l’allenamento sarà anticipato alle 5.30 per aprire lo Yoga day.

A sostegno del progetto il main sponsor Fabrizio Ferrari private banker Fideuram, seguito dai partner di Run Different Toschi Vignola, La Badessa Acetaia in Modena e Krycar.