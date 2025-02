Novi Sad, ennesima lite violenta. Ferito alla gola con una bottiglia: "L’unica è rivitalizzare il Parco"

Hanno iniziato a discutere animatamente e probabilmente per far prevalere la propria ‘posizione’ di spaccio in quell’angolo di parco. Uno dei due, ad un certo punto, ha estratto un coccio di bottiglia e ha ferito l’altro alla gola: un taglio fortunatamente non profondo. Scene di ordinaria violenza – vien da dire – al Parco Novi Sad. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20.30 di martedì sera, quando le tribune del Novi Sad erano già occupate dai noti spacciatori e senzatetto. Due di questi – nigeriani – hanno così iniziato a litigare in modo molto animato: dalle parole sono passati alle mani e ‘il rivale’ ha poi inferto il fendente sul collo del connazionale.

L’uomo, 39 anni, è caduto a terra in un lago di sangue. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Lo straniero è stato medicato sul posto e poi trasportato al policlinico per le cure del caso. Poche ore dopo è stato dimesso dall’ospedale con alcuni giorni di prognosi. L’uomo è stato sentito dagli agenti della volante, giunti subito sul posto e che ora si occupano delle indagini: avrebbe già indicato alla polizia l’identità dell’aggressore, indagato per lesioni gravi. Infatti il taglio cagionato al ‘rivale’ non ha raggiunto organi vitali, non ponendo quindi in pericolo di vita la vittima. Scene di spaccio, episodi violenti, risse caratterizzano da tempo il parco dove solo lo scorso novembre un giovane è stato rapinato e accoltellato. Nella stessa degradata area verde, nel luglio di due anni fa fu ammazzato a coltellate un ragazzo di soli 16 anni: un pakistano ferito a morte da tre connazionali, due dei quali sono finiti a processo.

"Apriamo la sera verso le 21 e martedì, al nostro arrivo, c’erano già le forze dell’ordine – afferma Giorgio Bettoni, socio della ciclofficina Popolare, associazione culturale. "Noi siamo aperti la sera, martedì e giovedì fino alle 23 e il mercoledì pomeriggio: sistemiamo le bici e la situazione è la stessa da anni. È una situazione ereditata dalle Amministrazioni precedenti: questi signori si piazzano qua e hanno trasformato la zona nella terra di nessuno. Sabato eravamo una ottantina di persone e si sono spostati; non trovano terreno fertile se il parco viene vissuto. Solitamente spacciano accanto alle tribune tutto il giorno e di tutto – racconta ancora Bettoni. Un po’ urlano per attirare l’attenzione, un po’ litigano e la situazione degenera. Diciamo che cerchiamo di ignorarci a vicenda per evitare rogne; non abbiamo altre soluzioni. C’è per ora una sorta di patto di non belligeranza ma sono sempre qua e non hanno alcuna intenzione di andarsene. Occorre lavorare sulla gestione del parco altrimenti non cambierà mai nulla: le ordinanze vecchie impediscono di fare qualsiasi cosa, vanno semplificate così da permettere ai ragazzini di aggregarsi e magari fare musica". "Sono qua tutti i giorni e non cambia mai nulla – afferma Romano, volontario del circolo della Pioppa – tutti i giorni è sempre ‘quella’. Spacciano senza porsi alcun problema; altre volte si azzuffano".