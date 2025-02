Novi Sad invivibile, cittadini in corteo. Pusher spacciava ’Blue Punisher’, l’ecstasy più rischiosa per i giovani

Ha una elevata concentrazione di Mdma al suo interno e ciò la rende pericolosissima; eppure sta dilagando tra i giovanissimi. E’ semplice riconoscerla: è blu e con impresso il simbolo di Blue Punisher, il ‘Punitore’ noto personaggio dei fumetti. E’ arrivata purtroppo anche a Modena, una delle pasticche di ecstasy più potente e rischiosa in circolazione. Parliamo appunto della Blue Punisher, sequestrata non a caso proprio al Novi Sad, noto mercato dello spaccio a cielo aperto sul quale da giorni si rincorrono polemiche ‘cittadine’ e politiche. Gli agenti della volante ne hanno sequestrate ben 12 pasticche ad un giovane pusher: un 21enne gambiano fermato dai poliziotti. Il ragazzo – con permesso di soggiorno scaduto e incensurato, ospite di una comunità cittadina – aveva con sè anche 4 involucri di cocaina e 3 pezzi di hashish per complessivi 33,24 grammi di stupefacente. Era pronto a vendere morte proprio nel noto parco cittadino. Gli agenti lo hanno notato tra l’altro in pieno giorno, alle 12.30 mentre in bicicletta, da via Monte Kosica, stava raggiungendo il Novi Sad, dove è stato fermato. Era agitato e non a caso: addosso aveva appunto le ‘Blue Punisher’ ed altre sostanze. Ieri il gip ha convalidato l’arresto disponendo per il 21enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Modena, con divieto di allontanamento dall’abitazione in orario notturno. Ma nel giro di 24 ore e sempre al Novi Sad gli agenti della volante hanno arrestato anche un altro gambiano, un 27enne che ha gettato in un cespuglio un barattolo in vetro. Dentro vi erano 9 bustine di plastica, contenenti 20,49 grammi di marijuana. Addosso il giovane aveva altri dieci involucri di hashish per un totale di 36,50 grammi. Anche i militari domenica hanno arrestato un pusher: si tratta questa volta di un nordafricano che viaggiava in monopattino con un marsupio contenente 300 grammi di hashish.

La situazione del Novi Sad resta al centro delle polemiche: su iniziativa dei cittadini volontari con il supporto di appartenenti ai Controlli di vicinato è stato confermato un corteo per la sicurezza e la vivibilità (sabato con ritrovo dalle 14.45 presso la biglietteria del parcheggio Novi Sad). Poi i cittadini marceranno con direzione via Emilia per raggiungere il municipio e consegnare a sindaco ed assessora alla sicurezza le loro richieste, per poi proseguire su viale Martiri, diretti alla sede della prefettura.

Tra le richieste, bonifica e liberazione ad uso famiglie dei parchi della città, aumento di agenti e tutor nelle strade a presidio del territorio H24 e contrasto efficace a spaccio e violenza. Gli organizzatori invitano poi i parlamentari a partecipare presso la Sala Pucci il 15 marzo a un confronto sul tema sicurezza.