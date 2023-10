Novi Sad, preso un pusher

Continuano i controlli delle forze dell’ordine nelle zone a rischio della città dove la presenza di spacciatori e balordi è sempre più massiccia. Martedì mattina gli agenti della volante hanno notato un giovani vendere droga ad altri ragazzi che lo attorniavano all’interno del Novi Sad, nota piazza di spaccio.

Gli agenti si sono subito avvicinati al gruppo ma, notando la polizia, il ragazzo ha cercato di allontanarsi in bicicletta gettando contemporaneamente un involucro in un cespuglio. I poliziotti, però, dopo un inseguimento sono riusciti a bloccare il pusher, un 22enne che si trovava in quel momento insieme ad un minore.

Nell’involucro recuperato dagli agenti erano nascosti 38 grammi di hashish mentre il 22enne, sottoposto a perquisizione personale, è stato anche trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 0.19 grammi di cocaina. Entrambi sono stati accompagnati in questura e il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga, mentre il minore è stato sanzionato.

Valentina Reggiani