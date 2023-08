Novi Sad, tenta di rubare un monopattino: arrestato

Ha cercato di rapinare il monopattino ad un giovane ragazzo filippino, che si trovava in compagnia di alcuni amici. Quando si è reso conto che il gruppo preso di mira non gli avrebbe permesso di appropriarsi del mezzo, glielo ha scagliato contro, lanciando anche contro il proprietario una sedia in tela. Il giovane rapinatore, un 23enne magrebino, è stato arrestato poco dopo dagli agenti della volante, subito intervenuti sul posto. L’episodio è accaduto alle 2.30 di giovedì notte al Novi Sad. Gli agenti, avvisati da alcuni utenti del parco sono arrivati subito in via Berengario, individuando l’autore della tentata rapina poco distante e arrestandolo. Il giovane, processato ieri per direttissima, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora. Sempre nell’ambito di una attività di intensificazione del controllo del territorio nel periodo estivo in zona Novi Sad, gli agenti della volante, nel pomeriggio, hanno arrestato anche un 21enne straniereo che aveva cercato di nascondere un oggetto tra le sterpaglie. Dai controlli è emerso infatti come si trattasse di oltre 40 grammi di hashish.

v. r.