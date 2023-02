Novità all’istituto Morante: "Avrà un indirizzo sanitario"

di Ylenia Rocco

Nel pomeriggio di ieri, in occasione del sopralluogo nel cantiere dell’istituto Elsa Morante di Sassuolo, in presenza del presidente di Provincia Fabio Braglia, il sindaco Gian Francesco Menani e il dirigente scolastico Edoardo Piparo, è stato fatto il punto sull’andamento dei lavori che daranno una nuova vita all’istituto. I lavori di messa in sicurezza dell’edificio e della palestra sono iniziati lo scorso anno per un investimento complessivo della Provincia pari a oltre due milioni e 700 mila euro; attualmente è in fase di completamento il primo lotto di lavori da un milione e 100 mila euro, mentre stanno per partire il secondo e il terzo lotto, di importo pari a un milione e 680 mila euro, che si concluderanno entro la fine del 2024. L’intervento, finanziato dalla Banca europea degli investimenti con mutui a carico dello stato, dal Ministero dell’Istruzione e con le risorse del Pnrr, si articola su tre stralci, che comprendono il rinforzo strutturale dell’intero edificio che ha una superficie di circa mille metri quadrati per piano, con due piani fuori terra oltre ad un piano interrato di circa 500 metri quadrati. Oltre al miglioramento sismico dell’edificio scolastico, la Provincia ha ottenuto con il Pnrr ulteriori risorse pari a 500 mila euro, per la ristrutturazione e il miglioramento sismico della palestra.

I lavori consistono anche nella realizzazione di una struttura di rinforzo esterna, adiacente le facciate, collegate a quella esistente, in grado di assorbire le scosse in caso di terremoto. Per la riorganizzazione temporanea delle diverse classi, un contributo fondamentale è stato dato dal dirigente scolastico Edoardo Piparo: "Ci siamo attivati per cercare assieme una rapida soluzione per sistemare le classi che non era più possibile ospitare in questo plesso poiché metà scuola, a causa dei lavori, era inaccessibile". Per consentire l’esecuzione dei lavori infatti cinque classi sono state trasferite nelle nuove aule della succursale dell’istituto in via San Francesco, mentre altre sei classi sono state spostate nei locali della provincia in via S.Consolata.

Durante il sopralluogo si è parlato anche del rilancio del Morante e per l’occasione il dirigente Piparo ha annunciato l’introduzione di un nuovo indirizzo professionale per la sanità e l’assistenza sociale, presente già dal prossimo anno: "Abbiamo avuto una buona risposta da parte del territorio e speriamo che questa risposta sia convincente anche per i vari uffici che credono nel rilancio della scuola e ci autorizzano a formare le classi. L’idea -prosegue- non è nuovissima, mi è stata suggerita dal precedente provveditore l’anno in cui ho preso servizio in questa scuola. La proposta è molto valida e il periodo del Covid, in cui si è drammaticamente evidenziata la carenza delle figure professionali nel settore sanitario, mi ha convinto ad impegnarmi ancora di più su questo fronte" E per quanto riguarda gli studenti: "Sono stati molto contenti di passare nelle nuove aule", ha confermato Piparo.