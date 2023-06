Nubifragio a Castelluccio, strada invasa da detriti

Fortissimo acquazzone accompagnato da lampi e tuoni nel primo pomeriggio di ieri a Montese, che ha creato problemi alla viabilità dal capoluogo verso il bolognese Lizzano in Belvedere. Tanto che la strada provinciale 34 che transita da Maserno è stata chiusa in prossimità della frazione Castelluccio di Moscheda, per poi riaprire nel tardo pomeriggio. La gran quantità di acqua caduta per con violenza per oltre un’ora ha provocato lo smottamento di terreno a monte della strada con il conseguente allagamento della sede viaria.

I tecnici della Provincia di Modena sono subito intervenuti per sgomberare la terra e i detriti caduti sulla carreggiata e ripristinare il transito. Anche nelle campagne del montesino sono stati segnalati piccoli smottamenti in alcuni campi. Le strade provinciali del montesino hanno subito danni anche in occasione della bomba d’acqua del 15 maggio quando la provinciale 24, nel confine di Montese con il territorio bolognese di Canevaccia di Castel d’Aiano, e nella frazione San Giacomo Maggiore, si sono verificati movimenti franosi hanno creato fessurazioni della carreggiata e comportato limitazioni al transito che ora si svolge in modo regolare.

Continuano le criticità per frane e smottamenti in altre zone dell’Appennino, come sulla 33 a Frassineti, sulla provinciale 31 in località Cà Matta, sulla fondovalle Panaro (provinciale 4) a ponte Samone, sulla provinciale 25 a Zocca, sulla 21 nella zona di San Dalmazio, sulla sp 18 a Puianello, sulla provinciale 20 a Montegibbio e sulla provinciale 486 a Casola di Montefiorino.

w. b.