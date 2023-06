Nubifragi e frane, a Prignano (Modena) altre strade interrotte

Modena, 4 giugno 2023 – Un’altra giornata di maltempo ha sferrato la provincia, con ‘bombe d’acqua’ dalla montagna – dove si sono aggravate le frane – alla pianura. Colpito il versante dell’Appennino che ‘guarda’ al Reggiano: la forte pioggia caduta a Baiso ha causato la chiusura della strada per Cerredolo. Colpito in particolare Saltino di Prignano dove si sono aperti nuovi smottamenti (ora sono una trentina quelli attivi). Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno ricevuto decine di chiamate.

“In poco meno di mezz’ora – ha spiegato il primo cittadino di Prignano, Mauro Fantini – si sono aperte nuove gravi ferite sul nostro territorio, già molto fragile dal punto di vista della tenuta idrogeologica. A essere interessata è stata in particolare la frazione di Saltino, con frane, smottamenti ed esondazioni diffuse del reticolo idraulico superficiale, che hanno interessato la Provinciale sp 24 per Monchio, via Ducale, via Dignatica, via Cassuolo e via Rivalta. Si sono allagati anche il fienile di un’azienda agricola e alcune abitazioni. Ora siamo al lavoro per scongiurare che nuclei familiari rimangano isolati, ma la situazione è molto critica”.

“Disagi sulla provinciale 24 dalla località Saltino a Palagano per una serie di allagamenti in strada causati dal maltempo – fa sapere la Provincia - lungo un tratto stradale di circa due chilometri. I tecnici della Provincia stanno intervenendo per mettere in sicurezza la strada, così da poter riaprire il transito regolarmente entro sera”.

Disagi anche a Frassinoro: grandine e smottamenti, la strada per Morciano invasa dai detriti.

A Modena città, verso le 18 si è verificato un nubifragio, con pioggia torrenziale e raffiche di vento a 78 chilometri orari, che ha causato qualche allagamento.