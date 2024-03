Nulla da fare per La Pieve. Pareggio pirotecnico tra Formigine e Faro

CORREGGESE

3

LA PIEVE

0

CORREGGESE: Raccichini, Ghizzardi, Prasso (38’ st Ughetti), Galli (33’ st Vezzani), Bertozzini (27’ st Gigli) Benedetti, Simoncelli, Galletti, Vaccari, Luppi (35’ st Solinas), Leonardi (22’ st Cappelluzzo). A disp.: Vioni, Colombo, Truzzi, Staiti. All. Gallicchio.

LA PIEVE: Ortensi, Lo Bello, Bellentani, Cehu (29’ st Belfakir), Gobbi, Barbati, Quitadamo, Lupusor, Cheli, Erihioui, Diallo (38’ st Bojardi). A disp.: Fiorito, Boriani, Coscarella, Pederzani, Rizzi, Bevini, Canalini. All. Mazzini.

Reti: 11’ Leonardi, 30’ Luppi, 47’st Cappelluzzo.

Arbitro: Cristofori di Finale

Note: espulso mister Mazzini per proteste. Ammoniti: Diallo, Erihioui

Nulla da fare per La Pieve che viene travolta a Correggio. All’11’ Simoncelli trova Leonardi sul secondo palo libero per insaccare l’1-0. Al 30’ il 2-0 di Luppi sugli sviluppi di un angolo. Al 92’ Cappelluzzo si libera in area e fa 3-0 dopo che è stato annullato un gol a La Pieve. VARIE. In Eccellenza Fidentina-Formigine sabato 16/3 alle 15, in Promozione United Carpi-Bibbiano del 13/3 alle 14,30. I recuperi della 7^ di ritorno di Prima si giocano il 27/3.