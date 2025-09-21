Numeri da record per il parcheggio digitale

In tanti tirarono in sospiro di solievo quando, questa estate, il Comune adotto ‘EasyPark’, ovvero il sistema che consente di pagare la sosta presso i parcometri anche in modo digitale. Il pagamento solo con la moneta, in effetti, è tanto scomodo quanto limitato e la nuova ‘app’, otre ad allineare Sassuolo alle oltre 900 città che utilizzano il sistema, pur accolta con l’ovvia diffidenza, ha invece fatto il botto.

Il bilancio, a due mesi dall’adozione dell’applicazione per il pagamento digitale della sosta, è oltremodo lusinghiero, e i dati raccontano di un trend positivo che lo stesso assessore alla Mobilità David Zilioli definisce "inaspettato".

Oltre 3200 utilizzi tra luglio e agosto danno infatti la misura della soddisfazione degli utenti, con una crescita superiore al +35% dal primo al secondo mese, nonostante il periodo estivo e le ferie.

"Riteniamo questa sperimentazione molto utile e speriamo – spiega l’assessore - che sempre più cittadini la adottino come modalità privilegiata. ‘EasyPark’ è un sistema duttile, che elimina la preoccupazione di dover tornare alla macchina una volta che il tempo di sosta è scaduto: basta il telefono per prolungare la sosta in libertà, senza interrompere una visita, una passeggiata o lo shopping".

Tornando alle statistiche che raccontano i primi sessanta giorni di utilizzo di ‘EasyPark’ il Comune fa sapere come il tempo medio della sosta sia di circa 1 ora e 10 minuti e ogni giorno sono tra i 60 e gli 80 gli utenti che scelgono la comodità del pagamento via smartphone, con picchi che superano i 100 utilizzatori in alcune giornate.

"Numeri – prosegue Zilioli - che confermano come i cittadini abbiano accolto con favore una modalità che semplifica l’accesso e la fruizione del centro storico, a beneficio di residenti, visitatori e attività commerciali. Possiamo dire di avere fatto un passo avanti per rendere Sassuolo più accessibile, moderna e vicina ai bisogni delle persone". Il sistema, infatti, oltre a garantire praticità, introduce anche un elemento di sicurezza: non è più necessario portare con sé contanti o fermarsi fisicamente ai parcometri, riducendo disagi, attese e potenziali rischi. Un ulteriore vantaggio che rende più fluida e serena la gestione della sosta urbana e non penalizza, tuttavia, chi vuole restare fedele alle vecchie abitudini: la modalità digitale introdotta questa estate ha infatti affiancato, ma non sostituito, i sistemi tradizionali di pagamento, ovvero gli abbonamenti e il pagamento in moneta presso i parcometri.

