Numeri record per la festa Aseop: il ricavato in aiuto dei bimbi malati

Ogni birra spillata si portava dietro un abbraccio, ed il sorriso era d’obbligo dopo ogni crescentina condita, perché quanto si stava facendo aveva un senso profondo ed importante: aiutare chi è in difficoltà. Sono ben 180 i volontari dietro alle quinte dell’undicesima festa provinciale di Aseop, andata in scena a Monteobizzo di Pavullo da venerdì a lunedì sera scorsi con il contributo di 200 sponsor. Un’edizione che – in attesa del conteggio ufficiale – sembra aver superato ogni record precedente, compresi tutti gli anni in cui la festa si teneva in centro tra piazza San Bartolomeo e piazza Montecuccoli. Migliaia sono state le persone accorse per gustare le specialità emiliane e godersi i tanti spettacoli organizzati in segno di beneficenza, dato che l’intero ricavato servirà a finanziare i progetti di Aseop (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica). "Meglio di così non sarebbe potuta andare, siamo incredibilmente soddisfatti – commenta Paolo Azzi, organizzatore insieme a Fabio Florini, Alberto Parenti, Meris Pelati e Luciano Pigati –. Il nostro primo obiettivo era far conoscere sempre di più Aseop e penso sia stato pienamente raggiunto". Sui social, centinaia di cittadini si sono complimentati per l’atmosfera quasi famigliare respirata tra gli stand, sottolineando l’impegno immenso dei volontari. Giusto per dare un’idea: in una sola serata sono stati venduti 220 chili di pasta per le crescentine. "L’intenzione è riproporre la festa nel 2024 – dice Azzi –. Il ricavato di questa edizione finanzierà un progetto legato ai bimbi su Pavullo e, per la parte restante, la costruzione della seconda Casa di Fausta di Modena".

Riccardo Pugliese