Nuova aggressione dentro al carcere: "Situazione al limite, servono misure urgenti"

Sono entrati in cella per effettuare lavori di manutenzione ma sono stati aggrediti e picchiati con violenza da tre detenuti. L’ennesimo allarmante episodio si è verificato giovedì all’interno del carcere di Modena dove il sindacato Sappe denuncia un sistema al collasso, chiedendo interventi immediati.

I tre carcerati, un italiano, un albanese ed un palestinese sono stati arrestati e ieri il giudice ha convalidato l’arresto. Pare che non vi siano particolari motivi legati alla violenta reazione dei carcerati, che ha fatto finire in ospedale un assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria e due detenuti-lavoranti. Secondo quanto ricostruito, l’assistente, addetto alla vigilanza dei lavori di manutenzione interna ai fabbricati, si era recato insieme ai due lavoranti per effettuare riparazioni, quando sono stati improvvisamente assaliti.

A denunciare la gravità della situazione è appunto il Sappe – Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che lancia un allarme forte e chiaro: la situazione all’interno del carcere di Modena è ormai fuori controllo. "La struttura ospita oggi quasi 600 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 372 posti, con un sovraffollamento che aggrava ogni giorno di più le criticità operative e organizzative" sottolinea il segretario provinciale Gennaro Caruso. "Siamo al limite. Ogni giorno subiamo nuove aggressioni, mentre continuiamo a fare i conti con stipendi bloccati, straordinari non pagati. È una situazione indegna".

Anche Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale, intervengono: "La delusione è profonda. Di fronte a episodi così gravi e frequenti non è più sufficiente esprimere dispiacere: servono misure urgenti e concrete. Si deve ristabilire il rispetto della legalità e delle regole del sistema penitenziario. Il personale è allo stremo, logorato da turni massacranti, carichi di lavoro insostenibili e da una burocrazia che continua a penalizzare gli operatori in divisa. Non è più accettabile che chi parte in missione debba anticipare le spese di tasca propria". Durante e Campobasso chiedono che l’Amministrazione Penitenziaria "assicuri in tempi brevi l’assegnazione di un congruo numero di unità di Polizia Penitenziaria alla sede di Modena, per garantire la sicurezza e ristabilire condizioni di lavoro accettabili".