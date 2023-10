Nuova ambulanza a disposizione dei volontari. E la Pas presenta la sede provvisoria

La Pubblica Assistenza Sassuolo Croce Blu domani mattina – alle 10.15 – sarà in piazza Garibaldi per presentare l’ultimo veicolo del quale l’associazione si è dotata: una nuova ambulanza, la PAS 14, "che ci consentirà di dare ulteriori risposte e maggiore assistenza alla collettività. Sarà anche l’occasione per invitare tutti coloro che vorranno stringersi in un abbraccio con la realtà del volontariato, di cui la P.A. Sassuolo Croce Blu è una componente estremamente significativa".

E sarà l’occasione, per la Pas, di presentare la sede provvisoria dopo che "a luglio scorso abbiamo detto addio alla sede storica di via Ancora 205. Ci siamo trasferiti, auspichiamo per un breve periodo, nell’attuale sede di via Radici in Piano 463, di fianco al centro commerciale Comet. Per la sede definitiva della nostra associazione sono state vagliate diverse opzioni proposte dal Comune di Sassuolo, a cui va il nostro ringraziamento; su una di queste abbiamo concentrato gli sforzi reciproci per arrivare a una soluzione soddisfacente, funzionale alla nostra attività istituzionale, che non si è mai interrotta".

Questo – sottolineano – nonostante il cambio di sede, sul quale permagono questioni "in sospeso".

L’associazione conta un centinaio di volontari ed è presieduta dall’ex comandante della Polizia municipale Stefano Faso.