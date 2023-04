Nuova canonica a Formigine Oggi inaugurazione con il Vescovo

Sarà l’arcivescovo di Modena-Nonantola, Monsignor Erio Castellucci a benedire la nuova canonica della parrocchia di Formigine. Appuntamento alle 11 in via Giardini Sud, presso l’edificio ristrutturato nell’ambito della riqualificazione complessiva di tutto il comparto cosiddetto delle "Opere parrocchiali" che ha richiesto – sono stati realizzati anche un parcheggio e una ciclabile - un investimento di 1,7 milioni di euro, già in buona parte recuperati dalla parrocchia grazie ala vendita di un terreno e grazie ai contributi contributi di Fondazioni, Cei e diocesi, offerte dei parrocchiani. La canonica, che occupa una superficie complessiva di quasi 600 metri qquadrati, comprende un seminterrato, uno spazio a pianoterra per gli uffici parrocchiali, mentre al primo piano ci sono la cucina, la cappella, la lavanderia e le zone comuni e al secondo piano-sottotetto si trovano le quattro camere con bagno che fungono da alloggio per i sacerdoti. La struttura, moderna e funzionale, garantirà agi maggiori ad operatori e utenti, consolidando il ruolo di una parrocchia che, con 20 mila anime, è una delle più popolose di tutta l’Emilia-Romagna. "Con questo intervento abbiamo messo in sicurezza un edificio pericolante da anni e frequentato ogni giorno da decine e decine di persone", ha detto il parroco, Don Federico Pigoni, non senza ringraziare "i parrocchiani di Formigine per la consueta generosità dimostrata anche in questa occasione nei confronti della Chiesa: abbiamo riqualificato un comparto centrale per la vita del paese, a beneficio non solo della parrocchia, ma dell’intera cittadinanza".