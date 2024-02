Nuova casa per la bottega ’Manigolde’

Sabato alle 17, presso la sede di Mani Tese in via per Camposanto 7/a aprirà la nuova Bottega Manigolde, proprio accanto al laboratorio dell’omonima sartoria circolare. Una nuova ‘casa’, quindi, per l’associazione che affida al lavoro concreto delle mani un importante messaggio sociale e solidale. Ogni capo realizzato dalle ‘Manigolde’ nella sartoria sociale racchiude infatti una storia: le collezioni prendono vita da eccedenze di tessuti e accessori industriali e dai capi d’abbigliamento che vengono donati all’emporio di Mani Tese. Nella sartoria viene offerta una possibilità e un’accoglienza anche a persone con fragilità, migranti, ragazzi e ragazze con disagio psichiatrico, attraverso il lavoro concreto delle mani. "Le ‘botteghe’ rappresentano la riscoperta delle proprie capacità, di nuove possibilità e ripartenze, e le mani sono strumento di inclusione, rinascita e sguardo oltre i confini delle difficoltà", spiegano i responsabili di Mani Tese. Dall’autunno del 2021 fino allo scorso dicembre la sartoria Manigolde ha presentato i suoi capi in un negozio in centro a Finale, ora le Manigolde tornano nella loro sede originaria.

Il taglio del nastro, sabato prossimo, sarà seguito da un rinfresco nel Bar Al Riparo.

s. m.