Nuova caserma in arrivo per la polizia locale

Cambio di location per quella che sarà la nuova sede del Comando della Polizia locale delle Terre d’argine. La futura struttura, infatti, non sarà più collocata nei locali un tempo occupati dalla polisportiva Dorando Pietri, su via Nuova Ponente, ma sarà costruita nell’area del magazzino ex Colombofili, che si trova nel medesimo comparto. L’edificio esistente sarà abbattuto e, al suo posto, ne verrà edificato uno nuovo che ospiterà appunto la sede della Polizia locale.

Il trasferimento, rispetto a quanto previsto dal progetto originale del 2023, è stato approvato dalla Giunta a seguito dei risultati delle indagini preliminari. In particolare, dalla relazione sulla vulnerabilità sismica dell’edificio esistente è emersa la necessità di adeguarlo alla classe d’uso superiore rispetto a quella attuale, un obbligo che comporta costi sensibilmente superiori a quanto previsto dal finanziamento Pr-Fesr della Regione Emilia Romagna per l’Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile.

Il necessario passaggio di classe d’uso (da 3 a 4) è dovuto al fatto che l’edificio dovrà ospitare sia la Polizia locale che funzioni di Protezione civile. Il mantenimento della classe attuale non preclude, invece, l’utilizzo dell’edificio in totale sicurezza per altri servizi comunali e a uso della comunità. Nell’ottica, di un bilanciamento degli interessi della collettività e della necessità di evitare un’eccessiva onerosità economica e logistica, la decisione è stata quella di studiare un nuovo intervento di rigenerazione nel medesimo comparto urbano, appunto nell’area del magazzino ex Colombofili, che presenta le stesse caratteristiche alla base della scelta precedente, a partire dalla vicinanza alla sede dei Servizi sociali dell’Unione delle Terre d’argine, in coerenza con l’obiettivo di creare un vero e proprio polo della sicurezza e assistenza alla cittadinanza e di valorizzare l’area.

"Il progetto esecutivo è ancora in fase di elaborazione – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Malvezzi – ma a seguito di alcune indagini preliminari, è stata verificata la necessità di trasferire la sede nella zona della ex Colombofila, poco distante da quella dei Servizi Sociali che sta sorgendo su via Nuova Ponente. Le modalità di finanziamento e realizzazione rimangono le stesse, con l’orizzonte temporale per il completamento e collaudo entro il 2026, come previsto in precedenza. La sede della Polizia Locale è un progetto strategico e lavoriamo per rispettare il cronoprogramma e le tempistiche, per migliorare non solo la struttura ma anche il servizio per gli agenti".

Maria Silvia Cabri